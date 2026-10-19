Kui teie Saeco espressomasin ei tõmba veepaagist vett, on masinasse sattunud õhku, mis blokeerib veevoolu. Vaadake allpool, kuidas saate selle lahendada.
On võimalik, et veepaak ei ole masinasse õigesti asetatud, mistõttu on vee võtmine takistatud. • Espressomasinate puhul, mille veepaak asub masina eesosas, veenduge, et veepaak oleks võimalikult taha lükatud. • Espressomasinate puhul, mille veepaak asub masina peal, veenduge, et veepaagi alla jääv ala oleks mustusest, osakestest või kohviubadest täiesti puhas.
Espressomasinasse jäänud õhu eemaldamiseks järgige allolevaid samme. 1. Lülitage masin VÄLJA. 2. Tühjendage veepaak ja eemaldage AquaCleani (või mis tahes teine) veefilter. 3. Täitke veepaak veega ja pange see oma kohale tagasi. 4. Lülitage masin uuesti SISSE. Kui masin on üles soojendatud, valige kuum vesi ja valage 2–3 tassi kuuma vett.
Kui kasutate AquaCleani veefiltrit, järgige neid lisasamme, veendumaks et filter on kasutamiseks ette valmistatud ja õigesti paigaldatud. 1. Raputage AquaCleani veefiltrit 5 sekundit. 2. Asetage filter veega täidetud anumasse/kaussi ja hoidke seda tagurpidi, kuni kõik õhumullid on välja tulnud. 3. Pange filter tagasi veepaaki ja täitke paak veega. 4. Taaskäivitage masin, st lülitage välja ja uuesti sisse. 5. Valige kuum vesi ja laske masinal valmistada 2–3 tassi kuuma vett.
NB! Kui olete kasutanud AquaCleani veefiltrit rohkem kui 3 kuud, siis vahetage see välja, kuna filter võib olla ummistunud.
Kui kuuma vee tila on ummistunud, eemaldage panarello aurutoru/klassikalise piimavahustaja välimine osa ja kontrollige, kas tila on katlakivi tõttu ummistunud (tilas või selle ümber on valged osakesed). Katlakivi esinemisel kasutage katlakivi eemaldamiseks mõnda katlakivi eemaldamise lahust.
Kui need lahendused probleemi ei kõrvalda, võtke meiega täiendava abi saamiseks ühendust.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele:SM6685/00, SM6680/00, SM6682/10. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›