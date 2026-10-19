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Saeco espressomasin ei tõmba veepaagist vett

Kui teie Saeco espressomasin ei tõmba veepaagist vett, on masinasse sattunud õhku, mis blokeerib veevoolu. Vaadake allpool, kuidas saate selle lahendada.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SM6685/00, SM6680/00, SM6682/10. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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