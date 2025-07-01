Philipsi klienditugi Minu Philips Avent ühendatud beebimonitor kaotab ühenduse

Kui Philipsi Aventi beebimonitori keskseadme ja beebiseadmete ühendus katkeb, asetage seadmed lähestikku ja oodake kuni üks minut ühenduse loomiseni. Vaigistage keskseade, kui need kaks on lähestikku.



Kui seadmed ei ole ühe minuti pärast ühendatud, järgige allpool toodud tõrkeotsingusamme:

Vajutage kolme sekundi jooksul samal ajal beebiseadme öötule ja rahustava heli nuppe. Öötuli hakkab vilkuma. Hoidke keskseadme režiimi- ja menüünuppe samal ajal 10 sekundit all. Keskseadme ekraanile ilmub QR-kood. Hoidke beebiseadet ekraanist umbes 20 cm kaugusel, kaamera suunaga QR-koodi poole. Kui kaamera skaneerib koodi, mängib beebiseade edukat sidumist tähistavat heli. Video voogedastus algab keskseadmes 10 kuni 20 sekundi jooksul.