Philipsi klienditugi Beebi- ja keskseadme vahel kaob sageli ühendus

Kui beebi- ja keskseadme vaheline ühendus katkeb aeg-ajalt või kui esineb helikatkestusi, järgige probleemi lahendamiseks alltoodud samme.

Proovige teist asukohta. Beebi- ja keskseade on ilmselt liiga lähedal tööulatuse välispiiretele või esines häireid teistest 2,4 GHz juhtmevabadest seadmetest.

Vähendage beebi- ja keskseadme vahelist kaugust või lülitage välja muud 2,4 GHz traadita seadmed (sülearvutid, mobiiltelefonid, mikrolaineahjud jne). Seadmetevahelise ühenduse taastamiseks võib kuluda kuni 15 sekundit.

Taaskäivitage beebi- ja keskseade.

Kontrollige oma beebiseadme Wi-Fi ruuteri signaali tugevust rakenduses Baby Monitor+. Kõige paremini toimib see siis, kui see näitab „Suurepärast“ või „Head“. Kui see on nõrk, liigutage Wi-Fi ruuter beebiseadmele lähemale või kasutage Wi-Fi repiiterit, et tagada hea ja stabiilne ühendus optimaalse jõudluse tagamiseks.

Lähtestage ruuter ja modem. Ühendage need lahti, oodake umbes 10 sekundit ja ühendage tagasi.

Stabiilse ühenduse tagamiseks, eriti öötundidel, veenduge, et beebiseade oleks sobiva toiteadapteriga pistikupesas ühendatud. Optimaalse laadimise tagamiseks kasutage alati kaasasolevat adapterit.

Stabiilse ühenduse tagamiseks, eriti öötundidel, veenduge, et beebiseade oleks sobiva toiteadapteriga pistikupesas ühendatud. Optimaalse laadimise tagamiseks kasutage alati kaasasolevat adapterit. Kui kasutate otserežiimi, proovige automaatrežiimi või vastupidi. Testige ja proovige, milline režiim sobib teie vajadustega kõige paremini.