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Sageli kaob ühendus beebiseadme ja rakenduse vahel

Kui teie beebiseadme ja Philipsi Avent Baby Monitor+ rakenduse vaheline ühendus ei ole rahuldav, järgige ühenduse parandamiseks alltoodud samme.

  • Kontrollige, kas teie Wi-Fi-ühendus on hea ja stabiilne. Kontrollige Wi-Fi signaali tugevust rakenduse seadete lehel. Kõige paremini toimib see siis, kui see näitab „Suurepärast“ või „Head“. Vastasel juhul kasutage tugevama signaali jaoks Wi-Fi-repiiterit.
  • Veenduge, et kasutate uusimat Philips Avent Baby Monitor+ rakendust. Kui ei, uuendage oma nutitelefonis rakendust.
  • Taaskäivitage oma nutitelefonis rakendus Philips Avent Baby Monitor+.
  • Taaskäivitage modem ja/või ruuter.
  • Taaskäivitage beebiseade, vajutades sisse/välja nuppu.

Kas teil on ikka ühendusega probleeme? Kui ükski neist näpunäidetest ei aita, võtke meiega ühendust .

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCD971/26 , SCD973/26 .

Korduma kippuvad küsimused

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