Philipsi klienditugi Sageli kaob ühendus beebiseadme ja rakenduse vahel

Kui teie beebiseadme ja Philipsi Avent Baby Monitor+ rakenduse vaheline ühendus ei ole rahuldav, järgige ühenduse parandamiseks alltoodud samme.

Kontrollige, kas teie Wi-Fi-ühendus on hea ja stabiilne. Kontrollige Wi-Fi signaali tugevust rakenduse seadete lehel. Kõige paremini toimib see siis, kui see näitab „Suurepärast“ või „Head“. Vastasel juhul kasutage tugevama signaali jaoks Wi-Fi-repiiterit.

Veenduge, et kasutate uusimat Philips Avent Baby Monitor+ rakendust. Kui ei, uuendage oma nutitelefonis rakendust.

Taaskäivitage oma nutitelefonis rakendus Philips Avent Baby Monitor+.

Taaskäivitage modem ja/või ruuter.

Taaskäivitage beebiseade, vajutades sisse/välja nuppu.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCD971/26 , SCD973/26 .