Philipsi klienditugi
Sageli kaob ühendus beebiseadme ja rakenduse vahel
Kui teie beebiseadme ja Philipsi Avent Baby Monitor+ rakenduse vaheline ühendus ei ole rahuldav, järgige ühenduse parandamiseks alltoodud samme.
- Kontrollige, kas teie Wi-Fi-ühendus on hea ja stabiilne. Kontrollige Wi-Fi signaali tugevust rakenduse seadete lehel. Kõige paremini toimib see siis, kui see näitab „Suurepärast“ või „Head“. Vastasel juhul kasutage tugevama signaali jaoks Wi-Fi-repiiterit.
- Veenduge, et kasutate uusimat Philips Avent Baby Monitor+ rakendust. Kui ei, uuendage oma nutitelefonis rakendust.
- Taaskäivitage oma nutitelefonis rakendus Philips Avent Baby Monitor+.
- Taaskäivitage modem ja/või ruuter.
- Taaskäivitage beebiseade, vajutades sisse/välja nuppu.
Kas teil on ikka ühendusega probleeme? Kui ükski neist näpunäidetest ei aita, võtke meiega ühendust
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Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCD971/26 , SCD973/26 .