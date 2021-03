Sisseehitatud Chromecast sisu juhtmevabaks jagamiseks

Muutke kohtumised sujuvamaks ja kiiremaks, rakendades teleri juhtmevaba ühendust mis tahes Apple’i, Windowsi või Android™-i seadmega. Sisseehitatud Chromecast võimaldab teil kiiresti edastada mobiiltelefonides, sülearvutites ja tahvelarvutites olevaid 4K eraldusvõimega esitlusi ja sisu. See on kulutõhus, ei vaja täiendavat riistvara ja selle kasutamine on ka ettevõtete jaoks turvaline.