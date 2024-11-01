BDL3215E/00
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HDMI loob tihendamata digitaalse RGB-ühenduse ekraani ja allika vahel. Analoogsignaaliks teisendamise vältimise tõttu esitatakse rikkumata kujutis. Rikkumata signaal tähendab ka vähesemat vilkumist ja puhtamat pilti. HDMI edastab intelligentselt allikseadme suurima väljundlahutusvõimega pilti. HDMI-sisend ühildub täielikult ka varasemate DVI-allikatega, lisades sellele digitaalheli. HDMI kasutab HDCP koopiakaitset.
Tagantvalguse tugevust saab reguleerida ja süsteemis eelseadistada, et vähendada võimsustarvet kuni 50% ja säästa märkimisväärselt energiakuludelt.
Kuna äritegevus ei lakka hetkekski, on meie Signage'i turule mõeldud ekraanid loodud lakkamatuks kasutamiseks. Tänu üliheadele komponentidele on kvaliteet veelgi parem ja te saate kindel olla, et selle tooteseeria mudelid on alati usaldusväärsed.
Laiaformaadilise XGA lahutusvõimega LCD-paneel on võimeline kuvama 1366 × 768 pikslit; WXGA võimaldab kasutada mitte-ülereajaotusega ekraane, et lubada parimat jõudlust ja täpseid värve.
Sisseehitatud suumifunktsioon võimaldab hõlpsasti seada üles videoseina maatriksi, vajaduseta kasutada kallist lisaseadmestikku. Toetab kuni 25 ekraaniga videoseina (5 horisontaalselt ja vertikaalselt).
Pikka aega ekraanil kuvatavad liikumatud kujutised võivad põhjustada LCD-ekraanidel „varikujutiste” või jääkkujutise efekti tekkimist. Kuigi LCD-ekraanide jääkkujutis ei ole püsiv, soovite seda vältida, eriti paikades, kus sisu kuvatakse 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas.
Philips arendab ja toodab ekraanidega seadmeid vastavalt rangetele Ohtlike ainete direktiivi (RoHS) standarditele, mis piiravad keskkonnale ohtu kujutava plii ja muude mürgiste ainete kasutust.
Kaughaldus võimaldab kasutajal ekraane juhtida ja seadistada RS232 protokolli abil. CEC-käskude abil saate igal ajal täielikult juhtida kõiki oma ekraanivõrgustikus olevaid ekraane.
Ekraani on võimalik ohutult ja usaldusväärselt kasutada ka püstasendis.
Ühendage mitu ekraani, et luua VGA üksiku jäigalt riistvaraga määratud prioriteetidega andmevahetuse (Daisy chain) kaabli abil kuni 150 ekraanist koosnev videosein ja muutke visuaalne kogemus veelgi paremaks. Nende vaatajale kaasahaaravate ekraanide paigaldamine on lihtne ja vaja ei lähe mingit muud riistvara.
Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.