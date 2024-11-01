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    BDL3215E LCD monitor

    BDL3215E/00

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    BDL3215E LCD monitor

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    HDMI-sisendiga kaudu saab ühe kaabliga luua täieliku digitaalse HD-ühenduse

    HDMI-sisendiga kaudu saab ühe kaabliga luua täieliku digitaalse HD-ühenduse

    HDMI loob tihendamata digitaalse RGB-ühenduse ekraani ja allika vahel. Analoogsignaaliks teisendamise vältimise tõttu esitatakse rikkumata kujutis. Rikkumata signaal tähendab ka vähesemat vilkumist ja puhtamat pilti. HDMI edastab intelligentselt allikseadme suurima väljundlahutusvõimega pilti. HDMI-sisend ühildub täielikult ka varasemate DVI-allikatega, lisades sellele digitaalheli. HDMI kasutab HDCP koopiakaitset.

    SmartPower säästab energiat

    SmartPower säästab energiat

    Tagantvalguse tugevust saab reguleerida ja süsteemis eelseadistada, et vähendada võimsustarvet kuni 50% ja säästa märkimisväärselt energiakuludelt.

    Loodud töötama 24/7

    Loodud töötama 24/7

    Kuna äritegevus ei lakka hetkekski, on meie Signage'i turule mõeldud ekraanid loodud lakkamatuks kasutamiseks. Tänu üliheadele komponentidele on kvaliteet veelgi parem ja te saate kindel olla, et selle tooteseeria mudelid on alati usaldusväärsed.

    Laiaformaadiline 1366 × 768 lahutusvõime selgema ekraani jaoks

    Laiaformaadilise XGA lahutusvõimega LCD-paneel on võimeline kuvama 1366 × 768 pikslit; WXGA võimaldab kasutada mitte-ülereajaotusega ekraane, et lubada parimat jõudlust ja täpseid värve.

    Täiustatud suumifunktsioon toetab mitmest ekraanist koosnevat maatriksit

    Sisseehitatud suumifunktsioon võimaldab hõlpsasti seada üles videoseina maatriksi, vajaduseta kasutada kallist lisaseadmestikku. Toetab kuni 25 ekraaniga videoseina (5 horisontaalselt ja vertikaalselt).

    Täiustatud jääkkujutise vältimise funktsioon

    Pikka aega ekraanil kuvatavad liikumatud kujutised võivad põhjustada LCD-ekraanidel „varikujutiste” või jääkkujutise efekti tekkimist. Kuigi LCD-ekraanide jääkkujutis ei ole püsiv, soovite seda vältida, eriti paikades, kus sisu kuvatakse 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas.

    Keskkonnasõbralikkust näitab vastavus RoHS-standarditele

    Philips arendab ja toodab ekraanidega seadmeid vastavalt rangetele Ohtlike ainete direktiivi (RoHS) standarditele, mis piiravad keskkonnale ohtu kujutava plii ja muude mürgiste ainete kasutust.

    Kaughaldus ja seadistamine RS232 abil

    Kaughaldus võimaldab kasutajal ekraane juhtida ja seadistada RS232 protokolli abil. CEC-käskude abil saate igal ajal täielikult juhtida kõiki oma ekraanivõrgustikus olevaid ekraane.

    Püstasendis kasutamine

    Ekraani on võimalik ohutult ja usaldusväärselt kasutada ka püstasendis.

    VGA signaali ring

    Ühendage mitu ekraani, et luua VGA üksiku jäigalt riistvaraga määratud prioriteetidega andmevahetuse (Daisy chain) kaabli abil kuni 150 ekraanist koosnev videosein ja muutke visuaalne kogemus veelgi paremaks. Nende vaatajale kaasahaaravate ekraanide paigaldamine on lihtne ja vaja ei lähe mingit muud riistvara.

    Badge-D2C

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