Full HD LCD-ekraan, 1920 x 1080p

Sellel ekraanil on Full HD lahutusvõime. Tipptehnoloogilise LCD-ekraani laiformaadis täiskõrglahutus sisaldab 1080 täiskaadrilaotusega rida, millest igaüks koosneb 1920 pikslist. See võimaldab parimat võimalikku pildikvaliteeti kuni 1080-realises HD-vormingus sisendsignaali kasutamisel. See kuvab suurepärast vilkumiseta täiskaadrilaotusega pilti, millel on optimaalne heledus ja vapustavad värvid. See rikkalik ja terav kuva toob teieni täiustatud vaatamiselamuse.