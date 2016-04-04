SmartUniformity tagab stabiilse pildi

Ereduse ja värvi kõikumine on LCD-ekraanide puhul tavaline nähtus. Philipsi SmartUniformity režiim tagab ereduse seisukohast täpse pildi, mis on oluline nii fotograafia, disaini kui ka printimise jaoks. Tänu värvi täpsust mõõtvale reguleerijale on seda režiimi kalibreeritud nii, et keskmine valgustugevus oleks suurem kui 95%. Selle režiimi valimine tagab tervikliku ja täpse pildi.