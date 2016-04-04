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  • 4K ülikõrglahutusega 4K ülikõrglahutusega 4K ülikõrglahutusega
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    Brilliance 4K Ultra HD LCD ekraan

    BDM4350UC/00

    4K ülikõrglahutusega

    Lai 43" Philips Ultra HD profitaseme ekraan annab teile võimaluse end välja sirutada ja nautida 4K ülikõrglahutusega suurt pilti kogu detailsuses (täis-HD-ga võrreldes neli korda suurem eraldusvõime)

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    Brilliance 4K Ultra HD LCD ekraan

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    4K ülikõrglahutusega

    Näete suurt pilti kogu detailsuses

    • 43 (42,51" / 108 cm diagonaal)
    • 3840 × 2160 (4K UHD)
    UltraClear 4K UHD (3840 × 2160) resolutsioon tagab täpsuse

    UltraClear 4K UHD (3840 × 2160) resolutsioon tagab täpsuse

    Need Philipsi ekraanid kasutavad suure jõudlusega paneele, et pakkuda UltraClear 4K UHD (3840 × 2160) lahutusvõimega pilte. Kui olete nõudlik spetsialist, kes vajab CAD-lahenduste, 3D-graafikarakenduste või hiiglaslike arvutustabelitega töötamiseks ülimalt detailseid pilte, toovad Philipsi ekraanid teie kujutise ja graafika suurepäraselt esile.

    IPS LED-laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks

    IPS LED-laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks

    IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.

    MultiView 4K – 4 süsteemi ühel ekraanil

    MultiView 4K – 4 süsteemi ühel ekraanil

    Selle laia 4K UHD ekraani Philipsi MultiView-funktsioon võimaldab ekraanil kuvada kuni nelja süsteemi, mida kõiki kuvatakse Full HD pildiga. Saate juhtimis- või turvaruumis nelja süsteemi ühel ekraanil esitamiseks kasutada režiimi Picture-by-Picture (PbP). Samuti saate mitme seadme (nt kahe sülearvuti) pilti samal ajal üksteise kõrval kuvada ja seeläbi koostööd tõhustada. Või siis saate režiimi Picture-in-Picture mode (PiP) kasutades digiboksist jalgpalliülekannet vaadata ja samal ajal arvutis tööd teha.

    SmartUniformity tagab stabiilse pildi

    SmartUniformity tagab stabiilse pildi

    Ereduse ja värvi kõikumine on LCD-ekraanide puhul tavaline nähtus. Philipsi SmartUniformity režiim tagab ereduse seisukohast täpse pildi, mis on oluline nii fotograafia, disaini kui ka printimise jaoks. Tänu värvi täpsust mõõtvale reguleerijale on seda režiimi kalibreeritud nii, et keskmine valgustugevus oleks suurem kui 95%. Selle režiimi valimine tagab tervikliku ja täpse pildi.

    Tehnoloogiaga SmartImage saab pildisätteid hõlpsalt optimeerida

    Tehnoloogiaga SmartImage saab pildisätteid hõlpsalt optimeerida

    SmartImage on Philipsi ainulaadne juhtiv tehnoloogia, mis analüüsib ekraanile kuvatavat sisu ja tagab optimaalse ekraanipildi. Selle kasutajasõbraliku liidese abil saate valida kasutatava rakenduse jaoks mitu režiimi, nt kontori-, foto-, filmi-, mängu-, ökorežiim jne. Tehtud valiku põhjal optimeerib SmartImage parima ekraanipildi tagamiseks dünaamiliselt kontrastsust, värviküllastust ja piltide ning videote teravust. Ökorežiim võimaldab suurt energiasäästu. Seda kõike reaalajas ühe nupuvajutusega!

    MHL-tehnoloogia mobiilisisu nautimiseks suurel ekraanil

    MHL-tehnoloogia mobiilisisu nautimiseks suurel ekraanil

    Mobile High Definition Link (MHL) on mobiilne heli-/videoliides, et ühendada mobiiltelefonid ja muud kaasaskantavad seadmed otse kõrglahutusega ekraanidega. Valikuline MHL-kaabel võimaldab hõlpsalt ühendada MHL-toega mobiilseadme selle suure Philipsi MHL-ekraaniga ja vaadata, kuidas teie HD-videod elustuvad tänu täisdigitaalsele helile. Nüüd võite mitte lihtsalt nautida oma mobiilimänge, -fotosid, -filme või muid rakendusi suurel ekraanil, vaid võite samal ajal oma mobiilseadet laadida, nii ei saa teil kunagi aku vahepeal tühjaks.

    Õhukese raamiga disain annab stiilse välimuse

    Õhukese raamiga disain annab avalikule esitusele stiilse välimuse, mis sobib kenasti pea igasse keskkonda. Lisaks on selline disain ideaalne ekraanimaatriksiga videoseinte loomiseks.

    Võimsad 7-vatised kõlarid, et päästa valla teie sisu

    Monitori on sisse ehitatud üks paar kvaliteetseid stereokõlareid. Sõltuvalt mudelist ja disainist võivad need olla nähtavalt ette suunatud või nähtamatult alla suunatud, üles või taha suunatud jne.

    USB 3.0 jaotur tagab mugava juurdepääsu ja kiire laadimise

    Ülikiire USB 3.0 kasutab edastuskiirust 5,0 gbit/s, mis on ligikaudu 10 korda kiirem kui tavapärane USB 2.0, vähendades märkimisväärselt andmeedastusele kuluvat aega ning säästes aega ja raha. Suurema ribalaiuse, ülikiirete edastuskiiruste, parema toitehalduse ja suurepärase üldise jõudluse tõttu loob USB 3.0 uusima üleilmse standardi, võimaldades kasutada suure mälumahuga salvestusseadmeid. Nüüdsest ei pea te oma seadmete laadimist enam nii kaua ootama. Uus FastCharge võimaldab kiiret laadimist. USB 3.0 võimaldab jätkuvalt kasutada ka USB 2.0 seadmeid.

    SmartConnect DisplayPort-, HDMI- ja VGA-ühendustega

    Need Philipsi ekraanid on varustatud mitme tipptasemel ühendusvõimalusega, nt VGA, Display Port, universaalne HDMI-pesa, mis võimaldavad teil nautida suure lahutusvõimega tihendamata video- ja helisisu. Uus DisplayPort ja HDMI 2.0 ühendus võimaldab esitada täielikku 4K pilti 60 Hz sagedusel, tagades sujuva liikumise. USB-ühendused võimaldavad ülikiiret andmevahetust, olles samal ajal üleilmselt ühendatud. Olenemata sellest, millist allikat te kasutate, võite olla kindel, et see Philipsi kuvar tagab selle, et teie investeering ei ole niipea maha visatud!

    VESA kinnitus võimaldab täiuslikku paigaldamist

    VESA kinnitus tagab võimaluse kasutada sadu uuenduslikke kinnituslahendusi.

    Olematu võimsustarve 0-vatise lüliti klõpsu kaugusel

    Mugavalt tagaküljel asetseva 0-vatise lüliti klõpsuga saate monitori täielikult vooluvõrgust välja lülitada. Tulemuseks on olematu võimsustarve, mis vähendab teie süsiniku jalajälge veelgi.

    Tehnilisi andmeid

    • Pilt/Ekraan

      Ekraani suurus
      42,51 tolli / 108 cm
      Kuvasuhe
      16 : 9
      LCD-paneeli tüüp
      IPS LCD
      Taustvalguse tüüp
      W-LED-süsteem
      Pikslite mõõt
      0,2451 × 0,2451mm
      Optimaalne lahutusvõime
      3840 x 2160, 60 Hz juures
      Heledus
      300  cd/m²
      Heleduse ühtlus
      96~105%
      Ekraani värvid
      Värvide tugi 1,07 miljardit värvi (10 bitti)
      Kontrastsus (tavaline)
      1200:1
      SmartContrast
      50 000 000 :1
      Reaktsiooniaeg (tavaline)
      5 ms (hallist hallini)*
      Vaatenurk
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 20
      Pildiparandus
      SmartImage
      Efektne vaatamisala
      941,2 (H) × 529,4 (V)
      Skannimissagedus
      VGA/HDMI: 30 - 99 kHz ; DP: 30 - 160 kHz (H) / VGA: 56 - 80 Hz ; HDMI/DP: 23 - 80 Hz (V)
      sRGB
      Jah
      MHL
      1080P @ 60Hz
      Delta E
      <3
      Ilma võbeluseta
      Jah
      Ekraani kattekiht
      Pimestusvastane, 3H, Hägusus 1%

    • Ühenduvus

      Signaali sisend
      • VGA (analoog)
      • DisplayPort x 2
      • HDMI (2.0) – MHL × 2
      USB
      USB 3,0 x 4 (1 kiire laadimisega)*
      Sünkroonimissisend
      • Eraldi sünkroonimissisend
      • Režiim SOG
      Heli (sisse/välja)
      • Arvuti heli sisse
      • Kõrvaklapiväljund

    • Mugavus

      Sisseehitatud kõlarid
      7 W x 2
      Plug & Play ühilduvus
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Mugavusfunktsioonid
      • SmartImage
      • Mitmikvaade
      • Kasutaja
      • Menüü
      • Toite sisse-/väljalülitamine
      OSD keeled
      • Portugali (Brasiilia)
      • Tšehhi
      • Hollandi
      • Inglise
      • Soome
      • Prantsuse
      • Saksa
      • Kreeka
      • Ungari
      • Itaalia
      • Jaapani
      • Korea
      • Poola
      • Portugali
      • Vene
      • Lihtsustatud hiina
      • Hispaania
      • Rootsi
      • Traditsiooniline hiina
      • Türgi
      • Ukraina
      Muud mugavused
      • Kensingtoni lukk
      • VESA kinnitus (200 × 200 mm)
      Juhtimistarkvara
      SmartControl
      Mitmikvaade
      • PIP (2 x seadmed)
      • PBP (4 x seadmed)

    • Võimsus

      Ökorežiim
      46,5 W (tüüp.)
      Toiteallikas
      • Sisseehitatud
      • 100–240 V AC, 50–60 Hz
      Väljalülitatuna
      Null vatti AC lüliti abil
      Sisse lülitatud
      63,1 W (tüüp.) (EnergyStar 6.0 katsemeetod)
      Ooterežiim
      alla 0,5 W (tüüp)
      Toite LED-tuli
      • Töörežiim, valge
      • Ooterežiim, valge (vilkuv)

    • Mõõtmed

      Pakendi mõõtmed millimeetrites, (L x K x S)
      1070 × 680 × 160  mm
      Toode ilma aluseta (mm)
      968 × 562 × 82  mm
      Toode koos alusega (maks. kõrgus)
      968 × 630 × 259  mm

    • Kaal

      Toode koos pakendiga (kg)
      14,29  kg
      Toode alusega (kg)
      9,72  kg
      Toode ilma aluseta (kg)
      9,40  kg

    • Kasutustingimused

      Kõrgus
      Töötab kõrgusel kuni +12 000 jalga (3658 m), ei tööta alates kõrgusest +40 000 jalga (12 192 m)
      Temperatuurivahemik (kasutamisel)
      0 °C kuni 40 °C  °C
      MTBF (keskmine riketevaheline aeg)
      70 000 tundi (v.a taustvalgus)  tund(i)
      Suhteline õhuniiskus
      20%-80  %
      Temperatuurivahemik (säilitamisel)
      –20 °C kuni 60 °C  °C

    • Jätkusuutlikkus

      Keskkonnanõuded ja energiasäästlikkus
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      Ringlussevõetava pakendi materjal
      100  %
      Eriained
      • PVC-/BFR-vaba korpus
      • Ei sisalda elavhõbedat

    • Vastavus ja standardid

      Heakskiidud
      • CECP
      • WEEE
      • KCC
      • PSE
      • VCCI
      • J-MOSS
      • EPA
      • BSMI
      • SEMKO
      • RCM
      • CE-märgis
      • FCC, energiaklass B
      • EAC
      • cETLus
      • TUV/ISO9241-307
      • PSB
      • E-standby
      • SASO
      • CB
      • Hiina RoHS
      • UKRAINA
      • Kuveit
      • KUCAS
      • ICES-003

    • Korpus

      Viimistlus
      Läikiv (Eesmine raam) / Tekstuur (Alus / tagumine kate)
      Alus
      Hõbedane
      Eesmine raam
      Must
      Tagumine kate
      Must

    • Mis on kastis?

      Kaablid
      VGA, HDMI, DP, heli, toide
      Monitor alusega
      Jah
      Kasutajadokumentatsioon
      Jah

    Badge-D2C

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    • Sellel Philipsi ekraanil on MHL-sert. Kui aga teie MHL-seade ei ühendu või tööta korralikult, vaadake üle oma MHL-seadme korduma kippuvad küsimused või pöörduge juhiste saamiseks seadme müüja poole. Teie seadme tootja garantii võib seadme töötamiseks ette näha kaubamärgipõhise MHL-kaabli või adapteri soetamist.
    • Vajab valikulist MHL-serdiga mobiilseadet ja MHL-kaablit. (Ei kuulu komplekti.) Kontrollige ühilduvust oma MHL-seadme müüjalt.
    • ErP oote- või väljalülitatud režiimi energiasääst ei kehti MHL-i laadimisfunktsiooni puhul
    • Täielik loetelu MHL-valmidusega toodetest on näha veebilehel www.mhlconsortiun.org
    • Kiirlaadimine kooskõlas USB BC 1.2 standardiga
    • Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
    • Nelja süsteemi ühel ekraanil kuvamiseks on vaja nelja sisendit.
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