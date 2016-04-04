BDM4350UC/00
4K ülikõrglahutusega
Lai 43" Philips Ultra HD profitaseme ekraan annab teile võimaluse end välja sirutada ja nautida 4K ülikõrglahutusega suurt pilti kogu detailsuses (täis-HD-ga võrreldes neli korda suurem eraldusvõime)Vaadake kõiki eeliseid
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Need Philipsi ekraanid kasutavad suure jõudlusega paneele, et pakkuda UltraClear 4K UHD (3840 × 2160) lahutusvõimega pilte. Kui olete nõudlik spetsialist, kes vajab CAD-lahenduste, 3D-graafikarakenduste või hiiglaslike arvutustabelitega töötamiseks ülimalt detailseid pilte, toovad Philipsi ekraanid teie kujutise ja graafika suurepäraselt esile.
IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.
Selle laia 4K UHD ekraani Philipsi MultiView-funktsioon võimaldab ekraanil kuvada kuni nelja süsteemi, mida kõiki kuvatakse Full HD pildiga. Saate juhtimis- või turvaruumis nelja süsteemi ühel ekraanil esitamiseks kasutada režiimi Picture-by-Picture (PbP). Samuti saate mitme seadme (nt kahe sülearvuti) pilti samal ajal üksteise kõrval kuvada ja seeläbi koostööd tõhustada. Või siis saate režiimi Picture-in-Picture mode (PiP) kasutades digiboksist jalgpalliülekannet vaadata ja samal ajal arvutis tööd teha.
Ereduse ja värvi kõikumine on LCD-ekraanide puhul tavaline nähtus. Philipsi SmartUniformity režiim tagab ereduse seisukohast täpse pildi, mis on oluline nii fotograafia, disaini kui ka printimise jaoks. Tänu värvi täpsust mõõtvale reguleerijale on seda režiimi kalibreeritud nii, et keskmine valgustugevus oleks suurem kui 95%. Selle režiimi valimine tagab tervikliku ja täpse pildi.
SmartImage on Philipsi ainulaadne juhtiv tehnoloogia, mis analüüsib ekraanile kuvatavat sisu ja tagab optimaalse ekraanipildi. Selle kasutajasõbraliku liidese abil saate valida kasutatava rakenduse jaoks mitu režiimi, nt kontori-, foto-, filmi-, mängu-, ökorežiim jne. Tehtud valiku põhjal optimeerib SmartImage parima ekraanipildi tagamiseks dünaamiliselt kontrastsust, värviküllastust ja piltide ning videote teravust. Ökorežiim võimaldab suurt energiasäästu. Seda kõike reaalajas ühe nupuvajutusega!
Mobile High Definition Link (MHL) on mobiilne heli-/videoliides, et ühendada mobiiltelefonid ja muud kaasaskantavad seadmed otse kõrglahutusega ekraanidega. Valikuline MHL-kaabel võimaldab hõlpsalt ühendada MHL-toega mobiilseadme selle suure Philipsi MHL-ekraaniga ja vaadata, kuidas teie HD-videod elustuvad tänu täisdigitaalsele helile. Nüüd võite mitte lihtsalt nautida oma mobiilimänge, -fotosid, -filme või muid rakendusi suurel ekraanil, vaid võite samal ajal oma mobiilseadet laadida, nii ei saa teil kunagi aku vahepeal tühjaks.
Õhukese raamiga disain annab avalikule esitusele stiilse välimuse, mis sobib kenasti pea igasse keskkonda. Lisaks on selline disain ideaalne ekraanimaatriksiga videoseinte loomiseks.
Monitori on sisse ehitatud üks paar kvaliteetseid stereokõlareid. Sõltuvalt mudelist ja disainist võivad need olla nähtavalt ette suunatud või nähtamatult alla suunatud, üles või taha suunatud jne.
Ülikiire USB 3.0 kasutab edastuskiirust 5,0 gbit/s, mis on ligikaudu 10 korda kiirem kui tavapärane USB 2.0, vähendades märkimisväärselt andmeedastusele kuluvat aega ning säästes aega ja raha. Suurema ribalaiuse, ülikiirete edastuskiiruste, parema toitehalduse ja suurepärase üldise jõudluse tõttu loob USB 3.0 uusima üleilmse standardi, võimaldades kasutada suure mälumahuga salvestusseadmeid. Nüüdsest ei pea te oma seadmete laadimist enam nii kaua ootama. Uus FastCharge võimaldab kiiret laadimist. USB 3.0 võimaldab jätkuvalt kasutada ka USB 2.0 seadmeid.
Need Philipsi ekraanid on varustatud mitme tipptasemel ühendusvõimalusega, nt VGA, Display Port, universaalne HDMI-pesa, mis võimaldavad teil nautida suure lahutusvõimega tihendamata video- ja helisisu. Uus DisplayPort ja HDMI 2.0 ühendus võimaldab esitada täielikku 4K pilti 60 Hz sagedusel, tagades sujuva liikumise. USB-ühendused võimaldavad ülikiiret andmevahetust, olles samal ajal üleilmselt ühendatud. Olenemata sellest, millist allikat te kasutate, võite olla kindel, et see Philipsi kuvar tagab selle, et teie investeering ei ole niipea maha visatud!
VESA kinnitus tagab võimaluse kasutada sadu uuenduslikke kinnituslahendusi.
Mugavalt tagaküljel asetseva 0-vatise lüliti klõpsuga saate monitori täielikult vooluvõrgust välja lülitada. Tulemuseks on olematu võimsustarve, mis vähendab teie süsiniku jalajälge veelgi.
Pilt/Ekraan
Ühenduvus
Mugavus
Võimsus
Mõõtmed
Kaal
Kasutustingimused
Jätkusuutlikkus
Vastavus ja standardid
Korpus
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