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  • Philipsi CRD52 OPS-moodul Philipsi CRD52 OPS-moodul Philipsi CRD52 OPS-moodul

    OPS-i tarvik

    CRD52/00

    Overall rating / 5
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    Philipsi CRD52 OPS-moodul

    Tooge Android SoC võimsus Philipsi ekraanidesse CRD52 mooduliga. Ekraani OPS-pessa libistades pakub see Androidi välkkiiret jõudlust ja paindlikkust ning võimalust lisada Philips Wave'i kaugseadmehaldus ja palju muud.

    OPS-i tarvik

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    Philipsi CRD52 OPS-moodul

    Lisage sellele lihtsalt Androidi võimsus

    Sisestage OPS-i pessa. Lisaühendusi ei ole vaja.

    Hõlmab Android 14 ülemaailmselt tunnustatud töökindlust. Androidi rakenduste jaoks optimeeritud isehäälestuv kiip (System-on-Chip, SoC) võimaldab teil installida veebirakendusi ja tarkvara otse ekraanile, tänu millele ei pea välist meediumimängijat kasutama.

    Sisu lihtne lisamine ja ajastamine.

    Androidi SoC sisseehitatud planeerija võimaldab olenevalt kellaajast hõlpsalt rakendusi ja sisu käivitada. Saate esitada sisu USB-seadmelt, sisemälust või kohalikust võrgust.

    Veebisisu esitamine ja haldamine.

    Sisseehitatud HTML5 brauseri abil saate veebisisu esitada ja hallata.

    Lihtsustatud paigaldamine, seadistamine, jälgimine ja haldamine.

    Philips Wave – tegemist on evolutsioonilise kaugseadme haldamise platvormiga, mis tagab teie jaoks täieliku kontrolli. Lihtsustatud paigaldamine, seadistamine, jälgimine ja haldamine, samuti püsivarauuendused, esitusloendite haldamine ning võimsusgraafikute seadistamine. Säästab aega, energiat ja vähendab keskkonnamõju.

    Tehnilisi andmeid

    • Võimsus

      Võimsustarve
      Typ: 10  W
      Sisendpinge
      12–19 V
      Tüüp
      Seadmesisene OPS-i pistmik
      Sisendpistmik
      OPS-i seadmetevaheline ühendus

    • Mõõtmed

      Neto (mm)
      200 (L) × 30 (K) × 135 (S)

    • Kaal

      Neto (kg)
      0,755

    • Põhikiip

      CPU
      Neljatuumaline Cortex-A72 võimsusel 2,2 GHz, neljatuumaline Cortex-A53 võimsusel 1,8 GHz
      GPU
      ARM Mali-G52 MC3
      Mälu
      8 GB DDR3
      Hoiustamine
      64 GB eMMc

    • Android

      Versioon
      14

    • Esiosa sisend/väljund

      Sisendsignaal
      USB 3.0 (x2), Micro USB (OTG), Micro SD, LAN (Gb), valikuline WiFi-moodul (CRD29)
      Väljundisgnaal
      DP 1.2

    • Töökeskkond

      Temperatuur
      5–40 °C
      Niiskus
      20–80% (kondensatsioonita)

    • Säilituskeskkond

      Temperatuur
      –20–60 °C
      Niiskus
      10–80% (kondensatsioonita)

    Badge-D2C

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