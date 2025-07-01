CRD52/00
Philipsi CRD52 OPS-moodul
Tooge Android SoC võimsus Philipsi ekraanidesse CRD52 mooduliga. Ekraani OPS-pessa libistades pakub see Androidi välkkiiret jõudlust ja paindlikkust ning võimalust lisada Philips Wave'i kaugseadmehaldus ja palju muud.
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Hõlmab Android 14 ülemaailmselt tunnustatud töökindlust. Androidi rakenduste jaoks optimeeritud isehäälestuv kiip (System-on-Chip, SoC) võimaldab teil installida veebirakendusi ja tarkvara otse ekraanile, tänu millele ei pea välist meediumimängijat kasutama.
Androidi SoC sisseehitatud planeerija võimaldab olenevalt kellaajast hõlpsalt rakendusi ja sisu käivitada. Saate esitada sisu USB-seadmelt, sisemälust või kohalikust võrgust.
Sisseehitatud HTML5 brauseri abil saate veebisisu esitada ja hallata.
Philips Wave – tegemist on evolutsioonilise kaugseadme haldamise platvormiga, mis tagab teie jaoks täieliku kontrolli. Lihtsustatud paigaldamine, seadistamine, jälgimine ja haldamine, samuti püsivarauuendused, esitusloendite haldamine ning võimsusgraafikute seadistamine. Säästab aega, energiat ja vähendab keskkonnamõju.
Võimsus
Mõõtmed
Kaal
Põhikiip
Android
Esiosa sisend/väljund
Töökeskkond
Säilituskeskkond
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