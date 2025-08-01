Otsisõnad

Valgendamine
  • Tõestatud tulemused ja patsientide suurepärased kogemused Tõestatud tulemused ja patsientide suurepärased kogemused Tõestatud tulemused ja patsientide suurepärased kogemused

    Philips Zoom Take-Home Refill NiteWhite 10% CP

    DIS580/11

    Overall rating / 5
    • Arvustust Arvustust

    Tõestatud tulemused ja patsientide suurepärased kogemused

    Aidake oma patsientidel saavutada kuni kaheksa tooni valgemad hambad vaid kahe nädalaga, ilma tundlikkuse suurenemiseta või minimaalse tundlikkusega.* See on ohutu hambaemailile ja lihtne kasutada. Sobib ideaalselt patsientidele, kes eelistavad kiiret valgendamist.

    Vaadake kõiki eeliseid

    Philips Zoom Take-Home Refill NiteWhite 10% CP

    Sarnased tooted

    Vaadake kõiki Zoom NiteWhite

    Tõestatud tulemused ja patsientide suurepärased kogemused

    Ohutu, tõhus ja lihtne hammaste valgendamine

    • 10% karbamiidperoksiid
    Tõestatuld kuni 8 tooni heledam valge kahe nädalaga

    Tõestatuld kuni 8 tooni heledam valge kahe nädalaga

    in-vivo kliiniline uuring tõendas, et NiteWhite 10% CP kasutamine 14 päeva jooksul andis 8 tooni heledama tulemuse.

    Tõendatult ei kahjusta hambaemaili

    Tõendatult ei kahjusta hambaemaili

    Tõendatult ei kahjusta hambaemaili. Professionaalsed tulemused, mida patsiendid võivad usaldada

    Hammaste tundlikkust vähendatakse või see kõrvaldatakse*

    Hammaste tundlikkust vähendatakse või see kõrvaldatakse*

    Töötatud välja ennetama hammaste valgendamisest põhjustatud hammaste tundlikkust. Geel sisaldab patsiendi mugavuse tagamiseks kaaliumnitraati ja naatriumfluoriidi. 100% patsientidest kinnitas, et pärast 14 päevast kasutamist muutusid hambad vähem tundlikuks või kõrvaldati tundlikkus täielikult*

    Tulemused, mida patsiendid hindavad

    Tulemused, mida patsiendid hindavad

    88% patsientidest jäid tulemusega rahule*

    Dual Barrel-tehnoloogia usaldusväärse valgendamise tagamiseks

    Dual Barrel-tehnoloogia usaldusväärse valgendamise tagamiseks

    Tõhususe, ohutuse ja pikaealisuse tagamiseks hoiab Dual Barrel-tehnoloogia aktiveerimisgeeli ja reaktiivid eraldatuna, kuni patsient kannab geeli kattele. See omadus tagab ideaalse valgendamise pH-taseme, tagab geeli värskuse ja pika kasutusea ning seda ei pea külmikus hoidma

    Tehnilisi andmeid

    • Pakend sisaldab

      Süstalde arv
      3 (3 hooldust ühe süstla kohta)
      Hambakapade arv
      1
      Kiirjuhend
      Ei
      Kapade karp
      Ei
      Värvitoonide juhend
      Ei
      Kasutusjuhised
      Jah
      EVA-lehed
      Ei
    Badge-D2C

    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.

    Soovitatud tooted

    Hiljuti vaadatud tooted

    Arvustused

    Kirjuta esimesena oma arvustus

    • n=48, USA, 2024. Osalejad, kes kasutavad NiteWhite 10% CP üks kord päevas 14 päeva.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kõik õigused reserveeritud.

    Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.