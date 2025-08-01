Dual Barrel-tehnoloogia usaldusväärse valgendamise tagamiseks

Tõhususe, ohutuse ja pikaealisuse tagamiseks hoiab Dual Barrel-tehnoloogia aktiveerimisgeeli ja reaktiivid eraldatuna, kuni patsient kannab geeli kattele. See omadus tagab ideaalse valgendamise pH-taseme, tagab geeli värskuse ja pika kasutusea ning seda ei pea külmikus hoidma