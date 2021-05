Vanus 7+

Philipsi Sonicare For Kids standardsel hambaharjapeal on reljeefne kuju, et sobida teie vähemalt 7 aasta vanuse lapse hammastele ning pehmed harjased, et puhastamine oleks õrn. Samuti on hambaharjapea tagaosa kummist, et hambapesu oleks ohutum ja meeldivam. Samuti saadaval suuremas, standardsuuruses lastele vanuses 4+.