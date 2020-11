LED-ekraan ja selge kuva täiustavad suhtlemist kasutajaga

Uuel LED-konsoolil on suur hõlpsasti loetav punktmaatrikspaneel, kaks kuva all ja üks näitude jaoks üleval. See hõlmab kaloreid, vahemaad, pulssi ja mitmeid teisi näidikuid, vastavalt kasutaja programmivalikule. Kasutajad saavad kogu teabe ühe silmapilguga. Kuva võimaldab intuitiivset töötamist hõlpsasti tuvastatavate värvikontrastide ja kiirnuppudega fitnessi, METi, südame löögisageduse ja muude programmide vahel lülitamiseks.