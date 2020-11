Täispikkuses käsipuud maksimeerivad ohutust

See jooksulint sobib suurepäraselt kasutajatele, kellel on probleeme tasakaalu, koordinatsiooni ja liikuvusega või isikutele, kes ei tunne end jooksulindil kuigi kindlalt. Käsipuud ulatuvad kogu 22" × 60“ jalutuspinna pikkusesse, et parandada tasakaalu ja suurendada kasutajate enesekindlust.