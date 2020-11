Vända ulatuse reguleerimine vastavalt liikumisulatusele

Piiratud liikumisvõime või vigastustega patsientide abistamiseks saab pedaale vändal liigutada, et pakkuda liikumisulatust alates 15 kraadist. Väiksemad kraadid pakuvad võimaluse väiksemateks ringikujulisteks alakeha liigutusteks, et patsiendid saaksid taastusravil teha täieliku 360-kraadise pöörde. Vändad on edenemise jälgimiseks ja täpseks kordamiseks indekseeritud.