Rihmadega raam isoleerib jala alaosa

Tugev raam ja rihmad hoiavad jala alaosa joonduses, kui kasutaja ei saa seda ise turvaliselt hoida. Seega saavad patsiendid teha trenni ilma, et jalg libiseks pedaalilt maha või et see langeks treeningseadme küljele. See tarvik kinnitub otse ja kindlalt poollamavas asendis stepperi pedaalide külge. Patsiendi kinnitus on põlve all, et vältida põlve liigset koormamist.