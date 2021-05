Milliseid isikuandmeid me kogume ja mis eesmärgil me seda teeme?

Võtame vastu või kogume isikuandmeid kooskõlas allkirjeldatuga, kui osutame teile teenuseid, sh juhul, kui pääsete juurde rakendusele, laadite alla või installite rakenduse või kasutate teenuseid. Võime kasutada neid isikuandmeid selleks, et pakkuda teilt lepingu alusel taotletud teenuseid; pakkuda, osutada, täiustada, kohandada, pakkuda tugiteenust ja turustada meie teenuseid kooskõlas meie õigustatud huviga, või täita juriidilist kohustust, mis meile võib kehtida. Kui te ei soovi, et teie isikuandmeid koguksime ja töötleksime, ei pruugi teenused teile kasutatavad olla.

Tundlikud isikuandmed

Enne tundlike isikuandmete kogumist teavitame teid sellest ja palume selleks teie sõnaselget luba. Sellised andmed hõlmavad karvade ja naha värvitooni. Võite oma nõusolekust igal ajal loobuda, ilma et see mõjutaks nõusolekust loobumisele eelnenud ajal nõusoleku alusel töötlemise seaduslikkust.

Tundlikud isikuandmed

Palume teil meile mitte saata ega avaldada tundlikke isikuandmeid (nt sotsiaalkindlustusnumber, rassilise või etnilise päritoluga seotud andmed, poliitilised vaated, religioossed vms veendumused, terviseandmed, biomeetrilised ja geneetilised tunnused, kriminaalne taustteave või ametiühingu liikmesus) äpiga ega selle kaudu või muul viisil.

Konto andmed

Kogume teie isikuandmeid, kui loote konto. Saate rakendusse sisse logida MyPhilipsi kontot või oma sotsiaalmeedia profiili kasutades. Meie kogutavad isikuandmed võivad hõlmata teie kasutajanime, profiilipilti, nime, e-posti aadressi, sugu, sünnipäeva/vanust, riiki, keelt, viimast säutsu, profiili internetiaadressi, sotsiaalmeedia profiili, asukohta ja parooli.

Kogutud isikuandmeid kasutatakse teie konto loomiseks ja haldamiseks. Võite oma konto abil rakendusse turvaliselt sisse logida. Kui loote rakendusse sisselogimiseks MyPhilipsi konto, siis saadame teile teie kasutajanime ja parooli kinnitamiseks e-kirjaga tervituse, vastame e-kirjaga teie päringutele või saadame ainult teenusega seotud teateid või otseturundusteateid, kui olete nende saamisega nõustunud. MyPhilipsi kontot saab kasutada ka Philipsi toote või teenuse tellimiseks, kampaanias või mängus osalemiseks, Philipsi kampaaniaga seoses sotsiaalmeedia tegevuses osalemiseks (näiteks meeldivaks märkimine või jagamine) ning toodete testimises osalemiseks või küsimustikele vastamiseks.

Facebook

Kasutame Facebookiga sisselogimist. See võimaldab meie rakendusse sisse logida Facebooki identimisteabega. Philips kogub teie Facebooki identimisteavet, teie nime, e-posti aadressi ja Facebooki kontoga seotud pilti. Facebookiga sisselogimisel kogub ka Facebook teatud teavet.

Konfiguratsiooniandmed Kui kasutaja on sisse logitud, siis teeb SDK perioodilisi taustapäringuid juurdepääsuloa eluaja automaatseks haldamiseks.

Veateave SDK jäädvustab veateavet, sh SDK algväärtustamise ajal, mis võib sisaldada Facebooki sisse logitud isikute kasutajatunnust.

Lühiajalised andmed SDK mõõdab pettuste ja väärkasutuse haldamiseks teatud kasutajaaktiivsust. Facebooki sisselogimata isikute jaoks säilitatakse neid andmeid üksnes väga lüliajaliselt.

Lisa selle kohta, kuidas Facebook teavet kasutab, vt nende privaatsuspoliitikast (saadaval veebiaadressil: https://www.facebook.com/about/privacy/).

Muud esitatud andmed

Selliste andmete hulka kuulub karvade ja naha värvitoon, teavituste sätted, protseduuride ajalugu, eesmärgid, Lumea seadme kasutus ja küsitluste vastused.

Neid kogutud andmeid kasutatakse teie protseduuride ajakava ja eesmärkide määramiseks, protseduuride ajakava meeldetuletuste vastuvõtmiseks, edenemise põhjal personaalsete kasutusalaste näpunäidete pakkumiseks ja Lumea seadme kasutuse ja edenemise jälgimiseks. Selleks saadame teile rakenduse või e-posti kaudu tõuketeatisi.

Küpsised

Kasutame küpsiseid, silte või teisi sarnaseid tehnoloogiaid, et pakkuda, osutada, täiustada, mõista ja kohandada meie teenuseid. Küpsised võimaldavad meil teie mobiilseadet tuvastada ja koguda teie isikuandmeid, sh teie mobiilseadme unikaalne number, mobiilseadme IP-aadress, kasutatav mobiilse interneti brauser või operatsioonisüsteem, seansi ja kasutusandmed või teenusega seotud jõudlusandmed, mis on andmed rakenduse teiepoolse kasutamise kohta.

Selles rakenduses kasutatavate küpsiste või teiste sarnaste süsteemide kasutamise kohta lugege meie küpsiste teatist.

Asukohaandmed

Kui lubate asukohaandmetele ligi pääseda, võime koguda teavet teie mobiilseadme geograafilise asukoha kohta. Saate asukohatuvastuse andmete kogumise rakenduse või mobiilseadme seadetes igal ajal blokeerida.

Kui kasutate tugiteenuse lehel lähima Philipsi esinduse leidmise funktsiooni, palutakse teil oma asukohaandmeid Philipsiga jagada. Asukohaandmete funktsiooni kasutamise korral leitakse teie asukohaandmete alusel lähim pood või teie riigi kliendikeskuse kontaktandmed.

Tehinguandmed

Kui maksate meie teenuste eest, võime saada andmeid ja kinnitusi, nt maksekviitungid, sh andmed rakenduste poodidest või teistelt makset töötlevatelt kolmandatelt isikutelt.

Klienditugi

Võite edastada meile teavet seoses meie teenuste kasutamisega, sh teie suhtlus Philipsiga, ning selle kohta, kuidas saaksime teile parema klienditoe pakkumiseks ühendust võtta. Pakume ja osutame oma teenuseid, sh klienditoe pakkumine ning meie teenuste täiustamine, parendamine ja kohandamine. Kasutame teie andmeid ka teiega ühendust võtmiseks, kui olete meie poole pöördunud.

Kombineeritud andmed

Võime kombineerida teie isikuandmeid, sh konto andmeid ja muid teie esitatud andmeid, küpsiseid, asukohaandmeid, Philipsi digitaalsete kanalite nagu sotsiaalmeedia, veebisaitide, e-kirjade, rakenduste ja ühendatud toodete kasutamisel kogutud andmeid, IP-aadressi, küpsiseid, seadme andmeid, teateid millel klõpsate või mida klikite, asukohaandmeid ja teie külastatavaid veebisaite.

Kombineeritud andmeid analüüsitakse ja neid kasutatakse teile järgmiste teenuste pakkumiseks: teie protseduuride ajakava ja eesmärkide määramine; protseduuride ajakava meeldetuletuste vastuvõtmine; edenemise põhjal personaalsete kasutusalaste näpunäidete saamine ning teie edenemise ja Lumea seadme kasutuse jälgimine, sh meiepoolne rakenduse, seadme ja teenuste sisu, funktsionaalsuse ja kasutatavuse parendamine ning uute toodete ja teenuste arendamine.

Kui nõustute oma eelistuste ja veebikäitumise alusel Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta reklaamkirju saama, võime turundus- ja reklaamkirju edastada e-kirjaga, telefoni teel ja muid digitaalseid kanaleid (nt mobiilirakendused ja sotsiaalmeedia) kasutades. Selleks, et saaksime teile saata teie eelistustele ja tarbimiskäitumisele vastavaid teavitusi ja pakkuda teile asjakohasemat ja personaalset kogemust, võime teie isikuandmeid analüüsida ja kombineerida. Võite selliste teadete saamisest alati loobuda ja vastava tellimuse tühistada.

Load

Äpp võib küsida teie luba teie telefonile või anduritele (nt kaamera, Wi-Fi, asukohatuvastus või Bluetooth) või teie mobiilseadmes olevatele teistele andmetele (nt fotod, kalender või kontaktid) ligipääsu saamiseks.

Kasutame neid andmeid ainult juhul, kui see on teile teenuste osutamiseks vajalik ja ainult pärast seda, kui olete andnud selleks sõnaselge nõusoleku.

Vahel on luba mobiilseadmes operatsioonisüsteemi kasutamise tehniliseks eeltingimuseks. Sellisel juhul võib rakendus küsida teie luba vastavatele anduritele või andmetele ligipääsemiseks; me ei kogu vastavaid andmeid, kui see pole rakenduse teenuse teile osutamiseks vajalik ja kui te ei ole selleks nõusolekut andnud.

Kellega isikuandmeid jagatakse?

Philips võib teie isikuandmeid avalikustada kolmandast osapoolest teenuseosutajatele, äripartneritele või teistele kolmandatele osapooltele kooskõlas selles privaatsusteatises ja/või kohandatavas seadusandluses sätestatuga.

Teenuseosutajad

Teeme oma teenuste pakkumiseks, osutamiseks, täiustamiseks, mõistmiseks, kohandamiseks, tugiteenuse pakkumiseks ja turustamiseks koostööd kolmandast osapoolest teenuseosutajatega.

Võime teie isikuandmeid jagada järgmiste teenuseosutajatega.

IT- ja pilveteenuse osutajad

Need teenusosutajad pakuvad kogu rakenduse kasutamiseks või teenuse osutamiseks vajalikku riistvara, tarkvara, võrgundust, mäluseadmeid, tehinguteenuseid ja/või muud vajalikku tehnoloogiat.

Philips nõuab teie isikuandmetega seoses oma teenuseosutajatelt Philipsi pakutava andmekaitse tasemega samaväärset andmekaitset. Eeldame, et meie teenuseosutajad töötlevad teie isikuandmeid ainult kooskõlas meie juhistega ja ainult eelpool nimetatud konkreetsel eesmärgil; et neil on ligipääs ainult konkreetse teenuse osutamiseks vajalikele minimaalsetele andmetele ning et nad kaitsevad teie isikuandmete turvalisust.

Teised kolmandad osapooled

Philips võib teha koostööd ka kolmandate osapooltega, kes töötlevad teie isikuandmeid enda eesmärkidel. Lugege nende privaatsusteatiseid tähelepanelikult, kuna nemad teavitavad teid oma eraelu puutumatuse tavadest, sh sellest, millist tüüpi isikuandmeid nad koguvad, kuidas nad andmeid kasutavad, töötlevad ja kaitsevad.

Kui Philips jagab teie isikuandmeid kolmanda isikuga, kes kasutab asjaomaseid andmeid oma eesmärgil, teavitab Philips enne teie isikuandmete jagamist teid sellest kooskõlas kohalduva seadusandluse sätetega ja/või küsib selleks teie nõusolekut.

Mõnikord müüb Philips ettevõtte või osa ettevõttest teisele ettevõttele. Sellise omandiõiguse üleminekuga võib kaasneda otseselt äritegevusega seotud isikuandmete üleandmine ostvale ettevõttele. Philips võib kõiki teile meie privaatsusteatisest tulenevaid õiguseid ja kohustusi ühinemise, soetamise, restruktureerimise või varade müügiga, või seaduse täitmise või muuga seoses edastada mõnele meie sidusettevõttele, ning me võime teie isikuandmeid edastada kõigile meie sidusettevõtetele, järeltulijast ettevõtetele või uuele omanikule.

Piiriülene edastamine

Teie isikuandmeid võidakse talletada ja töödelda igas riigis, kus meil on asutusi või kaasame teenuseosutajaid, ning teenuseid kasutades kinnitate, et lubate edastada (võimalikke) andmeid oma elukohariigist väljapoole, teistesse riikidesse, mille andmekaitseeeskirjad võivad erineda teie elukohariigis kehtivatest. Teatud juhtudel võib kohtutel, õiguskaitseasutustel, reguleerivatel ametitel või julgeolekuasutustel olla õigus ligi pääseda teie isikuandmetele.

Kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), võib teie isikuandmeid edastada meie sidusettevõtetele või teenuseosutajatele mitte-EMP riikides, millele Euroopa Komisjon on andnud heakskiidu EMP standardite kohaselt piisaval tasemel andmekaitse pakkumise eest (terviklik loend asjaomastest riikides on kättesaadav siin. Oleme teie isikuandmete kaitsmiseks seoses andmete edastamisega EMP riigist riiki, milles pakutava andmekaitse taset Euroopa Komisjon piisavaks ei pea (nt Ameerika Ühendriigid), võtnud kasutusele asjaomased meetmed, nagu meie Ühised siduvad eeskirjad seoses kliendi, tarnija ja äripartneri andmetega ja/või Euroopa Komisjoni vastu võetud lepingu tüüptingimused. Nendest meetmetest koopia saamiseks külastage ülaltoodud linki või võtke ühendust aadressil privacy@philips.com.

Kui kaua me teie andmeid talletame?

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik või lubatud, arvestades vastavate andmete kogumise eesmärki (eesmärke). Talletamise perioodi määramiseks kasutatavad kriteeriumid hõlmavad järgmist: i) ajaperiood, mille jooksul te rakendust ja teenuseid kasutate; ii) võimalik juriidiline kohustus, mida kohustume täitma; või iii) olukord, mil talletamine on meie juriidilist staatust arvestades soovitatav (näiteks arvestades kohalduvat hagi aegumist, kohtuvaidlusi või regulatiivseid kontrolle).

Teie valikud ja õigused

Kui soovite esitada taotluse teie varasemalt meile esitatud isikuandmetele ligi pääsemiseks, andmete parandamiseks, kustutamiseks, neile ligipääsu piiramiseks või nende töötlemisest keeldumiseks, või kui sooviksite teisele ettevõttele edastamiseks saada meilt teie kohta talletatud isikuandmetest elektroonilise koopia (ulatuses, mil asjaomane andmete edastamise õigus tuleneb teile kohaldatavast seadusandlusest), võtke meiega ühendust aadressil privacy@philips.com. Vastame teie taotlusele kooskõlas kohaldatava seadusandlusega.

Oma taotluses nimetage, millistele isikuandmetele soovite ligipääsu; milliseid andmeid soovite parandada, kustutada; milliste andmete töötlemist piirata või keelata. Teie kaitsmiseks võime töödelda ainult taotlusi, mis käsitlevad teie isikuandmeid seoses teie konto, e-posti aadressi või teiste konto andmetega, mida kasutate meile taotluse saatmiseks, ning enne taotluse töötlemist võib osutuda vajalikuks teie isiku tuvastamine. Proovime teie taotlusele vastata nii ruttu, kui praktiliselt võimalik.

Pöörame tähelepanu sellele, et kui kasutate mõnda oma valikuvabadust või õigust (või kõiki neid), ei pruugi meie teenused teile, kas tervenisti või osaliselt, enam kättesaadavad olla.

Meie kaitseme teie isikuandmeid

Oleme pühendunud teie Philipsile usaldatud andmete kaitsmisele tahtmatu või volitamata muutmise, kaotsimineku, väärkasutuse, avalikustamise või ligipääsu eest. Philips kasutab teie andmete kaitsmisele kaasaaitamiseks erinevaid turvasüsteeme, võtab tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid. Sel eesmärgil kasutame muuhulgas ka ligipääsukontrolli, tulemüüre ja turvaprotokolle.

Eriteave lapsevanematele

Kuna teenused ei ole kohaldatava seadusandluse kohaselt lastele suunatud, on Philipsi eesmärk seadust täita seoses nõudega saada vanema või eestkostja luba enne lastelt isikuandmete kogumist, nende kasutamist või avalikustamist. Meie eesmärk on kaitsta laste privaatsust ning julgustame vanemaid ja eestkostjaid laste veebitegevuste ja huvidega kursis olema.

Kui vanem või eestkostja saab teada, et tema laps on ilma nende nõusolekuta meile oma isikuandmed edastanud, tuleb võtta meiega ühendust aadressil privacy@philips.com. Kui saame teada, et laps on meile isikuandmed edastanud, kustutame tema andmed oma failidest.

Asukohale eriomane teave Teie privaatsusõigused Californias (ainult USA)

California tsiviilkoodeksi osa 1798.83 lubab meie California alalistest elanikest klientidel taotleda ja saada meilt kord aastas tasuta teavet eelnenud kalendriaastal otseturustuse eesmärgil kolmandatele isikutele avaldatud isikuandmete kohta (kui neid on). Kui see on asjakohane, hõlmab see teave jagatud isikuandmete kategooriate nimekirja ning kõigi nende kolmandate osapoolte nimesid ja aadresse, kellega me jagasime teavet vahetult eelnenud kalendriaastal. Kui olete California alaline elanik ja soovite sellise taotluse esitada, kasutage meiega ühenduse võtmiseks kontaktivormi, mille leiate aadressilt: https://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

Privaatsusavalduse muudatused

Meie teenused võivad aeg-ajalt ette teatamata muutuda. Seepärast jätame endale õiguse seda privaatsusteatist aeg-ajalt muuta või värskendada. Privaatsusteatise värskendamise korral värskendame ka privaatsusteatise alguses toodud kuupäeva.

Julgustame teid privaatsusteatise värskeimat versiooni regulaarselt läbi vaatama.

Uus privaatsusteatis jõustub avaldamise hetkel. Kui te ei nõustu muudetud teatisega, peaksite kas muutma oma eelistusi või kaaluma rakenduse kasutamise lõpetamist. Kui pärast nende muudatuste jõustumist endiselt sisenete või jätkate meie teenuste kasutamist, kinnitate, et olete muudetud privaatsusteatisest teadlik ja nõustute muudatustega.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on küsimusi selle privaatsusteatise või selle kohta, kuidas Philips teie isikuandmeid kasutab, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga aadressil privacy@philips.com. Peale selle on teil õigus oma riigi või piirkonna järelevalveasutusele kaebus esitada.

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Holland