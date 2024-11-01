Lightning to USB-C rigid cable. Allows for the connection of the Lumify iOS Power Module to the iOS device when using either the iPhone or iPad cases. Rigid cable ensures secure & reliable connection between Lumify iOS Power Module & iOS device. Contains one rigid cable.
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