IntelliVue MX500/MX550 ITD Roll Stand Mount

Learn more about a roll stand, including a tilt and swivel unit for Philips IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550 monitor.
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|DIN EN 60601-1
|
|Maximum load, tilt and swivel unit
|
|Maximum load, basket
|
|Maximum load, rollstand
|
|Height, rollstand
|
|Finish, rollstand and tilt and swivel unit
|
|Finish, handle and vertical holder
|
|DIN EN 60601-1
|
|Maximum load, tilt and swivel unit
|
|DIN EN 60601-1
|
|Maximum load, tilt and swivel unit
|
|Maximum load, basket
|
|Maximum load, rollstand
|
|Height, rollstand
|
|Finish, rollstand and tilt and swivel unit
|
|Finish, handle and vertical holder
|
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