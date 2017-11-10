Complete set of single voxel, multi-voxel and multi-slice proton spectroscopy, fully integrated into the acquisition user interface. The combination of Turbo Spectroscopic Imaging, dS SENSE and anisotropic matrix can help you to reduce acquisition time. Includes SpectroView Analysis package for visualization and processing of all spectroscopic data.
We are always interested in engaging with you.
Let us know how we can help.
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.
Veebilehel esitatud teave on mõeldud ainult isikutele, kes kasutavad meditsiiniseadmeid oma majandus- ja kutsetegevuses, sealhulgas tervishoiutöötajatele, tervishoiuteenuse osutajate esindajatele ning meditsiiniseadmetega oma majandus- ja kutsetegevuse raames kauplevatele isikutele. Veebilehel esitatud teave ei ole mõeldud meditsiiniliste nõuannete, ravijuhiste ega mistahes muude tervishoiualaste soovituste või suuniste andmiseks.
Kas olete isik, kes vastab ülaltoodud kriteeriumidele?