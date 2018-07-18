dStream Microscopy coil set

dS Microscopy coil set provides small field-of-view imaging with high in-slice spatial resolution and a high signal-to-noise ratio. Consisting of one 23 mm coil designed for skin and finger imaging, one 47 mm coil designed for orbit and superficial vessel imaging. Can be combined with each other and with the FlexCoverage Posterior coil or dS Flex coils
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