MultiVane XD delivers high resolution diagnostic images even in the case of severe patient motion by providing motion correction in short scan times¹. MultiVane XD works in multiple orientations and for various contrasts (T1, T2) helping you to increase your diagnostic confidence.
We are always interested in engaging with you.
Let us know how we can help.
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.
Veebilehel esitatud teave on mõeldud ainult isikutele, kes kasutavad meditsiiniseadmeid oma majandus- ja kutsetegevuses, sealhulgas tervishoiutöötajatele, tervishoiuteenuse osutajate esindajatele ning meditsiiniseadmetega oma majandus- ja kutsetegevuse raames kauplevatele isikutele. Veebilehel esitatud teave ei ole mõeldud meditsiiniliste nõuannete, ravijuhiste ega mistahes muude tervishoiualaste soovituste või suuniste andmiseks.
Kas olete isik, kes vastab ülaltoodud kriteeriumidele?