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mDIXON XD TSE - MSK

MR Clinical application

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mDIXON XD TSE brings a new dimension to fat suppression by providing uniform, complete and consistent fat-free imaging. Providing up to four image types in one single scan, including with/without fat suppression contrasts, in routine scan times and resolution simultaneously, you can easily replace your favorite routine TSE scans with it. mDIXON XD TSE will enable you to enhance your imaging strategies by simplifying your routine TSE procedures.

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T2w SPAIR mDIXON XD - T2w TSE

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You are about to visit a Philips global content page

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