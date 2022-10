Philips Daily Care’i privaatsusteatis

Millist teavet ja isikuandmeid ning millistel eesmärkidel me kogume?

Philips Daily Care rakendus pakub teile personaaltervishoiu valdkonnas isikupärastatuid teenuseid (edaspidi „teenused”). Sõltuvalt teie valikutest ja asukohast võib rakendus töödelda erinevatest Philipsi toodetest, mis rakendusega ühenduda suudavad, pärinevaid isikuandmeid (edaspidi „toode”). Töötleme teavet, sh isikuandmeid allpool kirjeldatud kujul teile teenuste osutamise käigus, sh olukordades, kus kasutate, laadite alla ja installite rakenduse või kasutate meie teenuseid. Teie isikuandmed seostatakse kordumatute identifikaatoritega. Võime isikuandmeid kasutada allpool kirjeldatud eesmärkidel ja viisidel teile teie nõusoleku alusel või teie soovi kohaselt teenuste pakkumiseks, nende osutamiseks, täiustamiseks, kohandamiseks ja klienditoe pakkumiseks kooskõlas meie teenuste tingimustega, kuid ka teenuste õigustatud huvi alusel turustamiseks või meil lasuva juriidilise kohustuse täitmiseks. Kui te ei soovi, et teie isikuandmeid koguksime ja töötleksime, ei pruugi teenused teie jaoks kasutatavad olla. Konto andmed Rakendusse saate sisse logida Philipsi konto või sotsiaalmeediakonto, sh Apple'i konto abil. Meie poolt selle käigus kogutavad isikuandmed võivad sisaldada teie nime, e-posti aadressi, riiki, keelt ja parooli. Ühtlasi võime teie konto haldamise eesmärgil töödelda rakenduse kasutamist puudutavaid andmeid, sh teie kasutusseansside, sisselogimiste ja autentimise alast teavet. Kui logite sisse sotsiaalmeediakonto abil, võivad meie kogutavad isikuandmed hõlmata teie avaliku profiili üldiseid andmeid (nt profiilipilti, identifikaatorit, sugu, profiili internetiaadressi, sünnikuupäeva, kodulehte ja asukohta) ning autentimise eesmärgil e-posti aadressi. Sellisel juhul võib teie sotsiaalmeedia teenuseosutaja koguda teavet selle kohta, et meie rakendust kasutate ja sellesse oma sotsiaalmeedia konto abil sisse logite. Palun lugege ka oma sotsiaalmeedia teenuseosutaja privaatsusteatist (nt Facebook, Google, Apple), et saada teavet nende teenuseosutajate poolt rakendatavate andmekaitsepraktikate kohta, sealhulgas selle kohta, milliseid isikuandmeid nad koguvad ja kuidas nad neid kasutavad, töötlevad ja kaitsevad. Me kasutame kontoandmeid teile konto loomiseks ja selle haldamiseks, et võimaldada teil turvaliselt rakendusse sisse logida ja et pakkuda teile isikupärastatud teenuseid. Kui loote rakendusse sisselogimiseks Philipsi konto, saadame teile e-kirja, et kinnitada teie kasutajanimi ja parool, kuid kasutame e-kirju edaspidi ka teie päringutele vastamiseks, teile rangelt teenusega seotud teadete edastamiseks või kui olete meile andnud vastava nõusoleku, siis ka otseturunduse eesmärgil. Samuti saate oma Philipsi konto abil meie tooteid või teenuseid tellida, reklaamikampaaniates ja tarbijamängudes osaleda, Philipsi turundustegevustega seotud sotsiaalmeediategevuses osaleda (nt klõpsates meeldimis- või jagamisnuppu) ning osaleda toodete testimistel või kliendiküsitlustes. Tundlikud isikuandmed Rakenduse kasutamise käigus võite edastada meile ka tundlikke isikuandmeid, näiteks teavet oma elustiili ja heaolu kohta. Samuti võime koguda isikuandmeid selliste toodete kaudu, mida otsustate kasutada rakendusega kombineeritult. Käesolevas jaotises kirjeldatakse, milliseid isikuandmeid teie poolt kasutatavate funktsioonidega seoses töödeldakse ja milliseid tooteid rakendusega kombineerida saab. Uuendame käesolevat teatist niipea, kui võimaldame uute toodete ja funktsioonide kasutamist. Hooldustooted meestele. Olenevalt teie valikutest talletame teie raseerimis- ja stiliseerimisandmed turvaliselt teie kontole, et saaksite need hõlpsasti taastada, kui installite rakenduse mõnda teise seadmesse. Kasutame teie andmeid ka selleks, et pakkuda teile isikupärastatud raseerimis- ja stiliseerimiskogemust näiteks kohandatud juhendamisprogrammide ning muude teenuste abil. Töödeldavad andmed sisaldavad teie: raseerimise üksikasju, sealhulgas teie pardlit puudutavat teavet, näiteks selle mudelit, seerianumbrit, seansi- ja kasutusandmeid ning CleanPodi vedelikukasutuse andmeid, samuti raseerimise sagedust ja kestust;

naha ja näokarvade andmeid, sealhulgas rakendusse üleslaaditud naha- või näopilte; naha- ja juukseprofiili, naha ja näokarvade värvi ja tüüpi; samuti teie nahahooldustoiminguid puudutavaid harjumusi ja nahaprobleeme;

elustiili- ja heaoluandmeid, mille rakendusse sisestate, sh andmeid harjumuste, stressi, une, keskkonna ja teie stiilieelistuste kohta;

fotosid, sh profiilipilte ning näo, juuste ja naha pilte, et saaksite rakenduse teatud funktsioone kasutada;

konto üksikasju, rakenduse kasutusmustreid ja andmeid mobiilseadmete kohta;

vastuseid meie isikupärastamise alastele küsimustele. Olenevalt teie seadistustest võime teile edastada e-kirju, tõuketeateid, rakendusesisest sisu ja rakendusesiseseid sõnumeid. Ühtlasi võime teie andmeid isikupärastamise eesmärgil kombineerida, pseudonüümida, anonüümida ja koondada. Muus osas kui ülalpool mainitud, palume teil meile rakenduse või muude vahendite kaudu mistahes tundlikke isikuandmeid mitte avaldada (nt isikukoodi, rassilise või etnilise päritoluga seotud andmeid, andmeid poliitiliste vaadete, religioossete, filosoofiliste või muude taoliste veendumuste kohta, andmeid tervise, seksuaalelu või seksuaalse sättumuse kohta, biomeetrilisi ja geneetilisi tunnuseid, karistusalaseid või ametiühingu liikmesust puudutavaid andmeid). Analüütilised andmed Vastavalt oma valikutele saate aidata meil rakendust ja ühendatud tooteid täiustada (ja teie jaoks uusi personaaltervishoiu lahendusi välja töötada!) andmete põhjal, mida teenuse kasutamise käigus jälgime ja kogume. Analüütikat teeme järgmiselt: hinnates, kuidas rakendust kasutatakse ja kuidas rakendus teie mobiilseadmes toimib, sealhulgas kui rakendus kokku jookseb, et vastavaid probleeme tuvastada ja lahendada;

rakendades ja analüüsides erinevate kasutajarühmade lõikes muudatusi ja funktsioone, et kasutajate interaktsioone paremini mõista;

hinnates rakenduse avamist ja kasutamist puudutavat teavet, sh seoses rakenduse kindlate alaosadega;

teiega suheldes, et saada tagasisidet, vajadusel teile tuge pakkudes ja saates teile teenusega seotud teateid;

kutsudes teid osalema Philipsi kontserni korraldatud küsitlustes või uurimisprojektides ja salvestades teie vastuseid. Võime eelkirjeldatud teabe põhjal teenuseid täiendavalt isikupärastada. Rakenduse ja sellega ühendatud toote kasutamisel täheldatavate andmete põhjal püüame mõista, millised kasutusmustrid viivad rakenduse kasutamisel kindlate interaktsioonideni, näiteks konkreetse artikli lugemiseni, toote ostmiseni, rakenduses muul viisil käitumisele või kasutatavaid tooteid puudutavate interaktsioonideni. Saadud infot kasutame selleks, et luua reeglid selle kohta, millist sisu millistele kasutajatele kuvada ja kokkuvõtvalt selleks, et isikupärastatud teenuste osutamisele suunatud algoritme täiustada. Kui logite rakendusse oma Philipsi kontoga sisse, kasutame seda teavet teie kasutusmustrite põhjal kasutuskogemuse personaliseerimiseks. Töödeldavad andmed hõlmavad konto andmeid, kordumatuid identifikaatoreid, seansi- ja kasutusandmeid, operatsioonisüsteemi, mudelit, võrguteavet ja (maskeeritud) IP-aadresse, rakenduse teavet, näiteks rakenduse nime, versiooni, kasutamist ja sündmusi, külastatud lehekülgi, seansi teavet, ühendatud seadme andmeid, rakendusse sisestatavaid andmeid ning Philipsi digikanalitega suhtlemisel kogutud andmeid (nt registreeritud tooted). Võime kasutada küpsiseid, silte ja/või muid taolisi tehnoloogiaid ning teenuseosutajaid, kes töötlevad teie andmeid meie nimel ja meie juhiste alusel. Võime teie andmeid ka statistilistel, analüütilistel ja isikupärastamise alastel eesmärkidel kombineerida, pseudonüümida, anonüümida ja koondada. Kombineeritud andmed Võime teie isikuandmeid, sh konto andmeid, küpsiste andmeid jms kombineerida Philipsi digitaalsete kanalite, nagu sotsiaalmeedia, veebisaitide, e-kirjade, rakenduste ja ühendatud toodete kasutamisel kogutud andmetega, sh IP-aadressidega, küpsistega, mobiilseadmete andmetega, teavitustega, millel klõpsate, asukohaandmetega ja teie külastatavate veebisaitide andmetega. Me võime analüüsida teie kohta kombineeritud andmeid, et pakkuda teile selliseid teenuseid nagu isikupärastatud nahahooldus- ja raseerimisplaan; personaalsed nahahooldus- ja/või raseerimisprogrammid; stiili- ja raseerimisnõuanded; isikupärastatud nõuanded raseerimisstiilide kohta; raseerimis- ja stiliseerimisnipid; ning selleks, et aidata meil parandada rakenduse, seadmete ja teenuste sisu, funktsionaalsust ja kasutatavust ning et arendada uusi tooteid ja teenuseid meestele mõeldud hooldustoodete valdkonnas. Sellistel juhtudel peame töötlema teie kombineeritud andmeid vastavalt Philipsi õigustatud huvile ja järgima, et see töötlemine oleks määruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt õiguspärane. Hinnangud ja tagasiside Kui kirjutate rakendusele tagasiside või annate sellele rakenduste kataloogides hinnangu, võime vastavat teavet töödelda, et vastata teie kommentaaridele ja küsimustele, et mõista, mida arvate rakenduse kasutamisest, et tutvuda teie üldise arusaamaga rakendusest ja meie kaubamärgist, ning et kasutada tagasisidet rakenduse täiustamiseks. Me näeme ainult teie vastava rakenduste kataloogi kasutajanime, sisestatud hinnanguid, kommentaare ja muid üksikasju, mida otsustate meiega jagada või avalikult kättesaadavaks teha. Kui te meilt seda ei taotle, ei seosta me seda teavet teie kontoandmete või muu teie kohta salvestatud teabega. Kui vajate kliendituge, võime kasutada vastavaid andmeid teiega ühenduse võtmiseks ja probleemi mõistmiseks ning selleks, et suunata teid meie klienditoe protsessi, nagu kirjeldatud allpool jaotises „Klienditoe andmed”. Klienditoe andmed Kui vajate klienditoe abi, võime paluda teil edastada meile teenuste kasutamisega seonduvat teavet, sh teavet teie ja Philipsi vahelise varasema suhtluse kohta ning juhiseid teiega kontakteerumise kohta, et saaksime teile soovitud tuge pakkuda. Klienditugi ja teenuste täiustamine, parendamine ja kohandamine on osa meiepoolsest teenuste osutamisest. Kasutame teie andmeid ka teile vastamiseks, kui olete meie poole pöördunud. Turundusandmed Kui olete meile andnud nõusoleku Philipsi toodete, teenuste ja sündmuste kohta otseturunduse tegemiseks teie eelistuste ja võrgukäitumise põhjal, võime saata teile turundus- ja reklaamteavet e-posti, telefoni ning muude digitaalsete kanalite, nagu mobiilirakenduste ja sotsiaalmeedia kaudu. Selleks, et saaksime teile saata teie eelistustele ja tarbimiskäitumisele vastavaid teavitusi ja pakkuda teile asjakohast ja personaalset kogemust, võime teie isikuandmeid analüüsida ja kombineerida. Teil on õigus turundusteadete saamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta ja vastavate teavituste tellimus tühistada. Küpsised ja seadet puudutav teave Kasutame küpsiseid, silte või sarnaseid tehnoloogiaid (edaspidi „küpsised“) ja/või kogume teavet teie mobiilseadmest ja tootest, et pakkuda, osutada, täiustada, paremini mõista meie teenuste kasutamisega seotud üksikasju ning teenuseid kohandada. Küpsised võimaldavad meil teie mobiilseadet ja seotud toodet tuvastada ning koguda teavet ja isikuandmeid, mille hulka kuulub teie mobiilseadme unikaalne number, mobiilseadme IP-aadress, kasutatav mobiilse interneti brauser või operatsioonisüsteem, seansi ja kasutusandmed või teenusega seotud jõudlusandmed ehk rakenduse kasutusandmed. Võime seda teavet kasutada ka teile riigipõhise sisu (sh teie kohalikus keeles teabe) kuvamiseks. Load Rakendus võib taotleda teie luba juurdepääsuks mobiilseadme salvestusressurssidele, anduritele või muudele funktsioonidele. Vajame juurdepääsu üksnes siis, kui see on tingimata vajalik teenuste pakkumiseks allkirjeldatud kujul. Bluetooth ja WiFi. Rakendus vajab internetiühenduse loomiseks WIFI-ühendust. Rakendus vajab Bluetoothi/WiFi-ühendust ka selleks, et ühenduda teie seadme või seadmetega. Saate Bluetoothi/WiFi-ühenduse igal ajal oma mobiilseadme seadetes blokeerida.

Asukoht. Selleks, et kasutajad saaksid mistahes Bluetooth seadmega ühenduda ja seda kasutada, nõuavad Androidi operatsioonisüsteemid, et kasutaja annaks loa juurdepääsuks seadme ligikaudsele geograafilisele asukohale. Sarnaselt võib ka iOS paluda kasutajatel anda rakendusele luba juurdepääsuks geograafilisele asukohale. Rakendus ei kasuta neid õigusi teie asukoha kindlakstegemiseks, samuti ei kogu Philips teie asukohaandmeid. Asukohaga seotud nõusolekuid saate igal ajal tagasi võtta oma mobiilseadme sätetes.

Failid. Rakendus vajab juurdepääsu mobiilseadme failidele, et salvestada keelekonfiguratsioone ja muid faile, mida rakendus toimimiseks vajab (nt graafika, meediafailid või teised mahukad ressursid). Rakenduse kustutamisel kustutatakse ka vastavad failid teie mobiilseadmest.

Fotod ja meedia. Kui laete oma kontole üles pilte, küsib rakendus luba mobiilseadme kaamerale või fotogaleriile ligipääsemiseks. Androidi operatsioonisüsteemid võivad taotleda ka videoid puudutavat luba, kuid rakendus kasutab luba ainult selleks, et võimaldada teil oma pilt üles laadida. Teatud juhtudel võib teie operatsioonisüsteem taotleda lube, mida mobiilseade tehnilistel põhjustel vajab, kuid mida Philips ei halda ega kasuta. Selliste lubadega seotud andmeid kogume ainult siis, kui see on vajalik käesoleva privaatsusteatisega kooskõlas viisil teenuste osutamiseks. Ülalkirjeldatud load saab alati operatsioonisüsteemi seadetes blokeerida või tagasi võtta.