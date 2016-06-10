Lumea IPL App

Philips nõuab teie isikuandmetega seoses oma teenuseosutajatelt Philipsi pakutava andmekaitse tasemega samaväärset andmekaitset. Eeldame, et meie teenuseosutajad töötlevad teie isikuandmeid ainult kooskõlas meie juhistega ja ainult eelpool nimetatud konkreetsel eesmärgil; et neil on ligipääs ainult konkreetse teenuse osutamiseks vajalikele minimaalsetele andmetele ning et nad kaitsevad teie isikuandmete turvalisust.



Muud kolmandad isikud



Philips võib teha koostööd ka kolmandate isikutega, kes töötlevad teie teavet ja isikuandmeid enda eesmärkidel. Lugege hoolega läbi nende privaatsusteatised, kus nad teavitavad teid oma privaatsustavadest, sh sellest, millist tüüpi isikuandmeid nad koguvad ning kuidas nad andmeid kasutavad, töötlevad ja kaitsevad.



Kui Philips jagab teie teavet ja isikuandmeid kolmanda isikuga, kes kasutab teie isikuandmeid oma eesmärgil, teavitab Philips enne teie isikuandmete jagamist teid sellest ja/või küsib teie nõusolekut kooskõlas kohaldatavate seadustega.



Mõnikord müüb Philips ettevõtte või osa ettevõttest teisele ettevõttele. Sellise omandiõiguse üleminekuga võib kaasneda otseselt äritegevusega seotud isikuandmete üleandmine ostvale ettevõttele. Philips võib kõiki teile meie privaatsusteatisest tulenevaid õiguseid ja kohustusi ühinemise, soetamise, restruktureerimise või varade müügiga, või seaduse täitmise või muuga seoses edastada mõnele meie sidusettevõttele, ning me võime teie isikuandmeid edastada kõigile meie sidusettevõtetele, järeltulijast ettevõtetele või uuele omanikule.



Kui seadus seda nõuab või kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks, võime jagada teie andmeid riigi- ja valitsusasutustega.



Piiriülene edastamine



Teie isikuandmeid võidakse talletada ja töödelda mis tahes riigis, kus meil on selleks vastavad vahendid või kus me kaasame teenuseosutajaid. Teenuste kasutamisel nõustute teabe (kui see on olemas) edastamisega oma asukohariigist väljaspoole jäävatesse riikidesse, mille andmekaitsereeglid võivad teie riigi reeglitest erineda. Teatud juhtudel võib kohtutel, õiguskaitseasutustel, reguleerivatel ametitel või julgeolekuasutustel olla õigus ligi pääseda teie isikuandmetele.



Kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), võib teie isikuandmeid edastada sidusettevõtetele või teenuseosutajatele EMP-välistes riikides, millele Euroopa Komisjon on andnud heakskiidu EMP standardite kohaselt piisaval tasemel andmekaitse pakkumise eest (terviklik loend asjaomastest riikides on kättesaadav siin).



Oleme teie isikuandmete kaitsmiseks seoses andmete edastamisega EMP-s asuvast riigist riiki, milles pakutava andmekaitse taset Euroopa Komisjon piisavaks ei pea (nt Ameerika Ühendriigid), võtnud kasutusele asjaomased meetmed, nagu meie ühised siduvad eeskirjad seoses kliendi, tarnija ja äripartneri andmetega ja/või Euroopa Komisjoni vastu võetud lepingu tüüptingimused. Nende meetmete dokumendi leiate ülalolevalt lingilt. Samuti võite meiega ühendust võtta siin.



Kui kaua me teie andmeid talletame?



Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik või lubatud, arvestades vastavate andmete kogumise eesmärki (eesmärke). Talletamise perioodi määramiseks kasutatavad kriteeriumid hõlmavad järgmist: (i) periood, mille jooksul te rakendust ja teenuseid kasutate; (ii) võimalik seaduslik kohustus, mida peame täitma; või (iii) olukord, mille puhul talletamine on meie juriidilist staatust arvestades soovitatav (näiteks arvestades kohalduvat hagi aegumist, kohtuvaidlusi või regulatiivseid kontrolle).



Teie valikud ja õigused



Kui soovite esitada taotluse oma varem esitatud isikuandmetele juurdepääsemiseks, andmete parandamiseks, kustutamiseks, neile juurdepääsu piiramiseks või nende töötlemisest keeldumiseks, või kui soovite esitada taotluse oma isikuandmetest elektroonilise koopia saamiseks selle teisele ettevõttele edastamise eesmärgil (eeldusel, et andmete ülekandmise õigus on teile kohaldatava seaduse alusel kehtiv), võtke meiega ühendust siin. Vastame teie taotlusele kooskõlas kohaldatava seadusega.



Oma taotluses nimetage, millistele isikuandmetele soovite ligipääsu; milliseid andmeid soovite parandada, kustutada; milliste andmete töötlemist piirata või keelata. Teie kaitsmiseks võime töödelda ainult taotlusi, mis käsitlevad teie isikuandmeid seoses teie konto, e-posti aadressi või teiste konto andmetega, mida kasutate meile taotluse saatmiseks, ning enne taotluse töötlemist võib osutuda vajalikuks teie isiku tuvastamine. Proovime teie taotlusele vastata nii ruttu, kui praktiliselt võimalik.



Kui peame teenuste osutamiseks teie andmeid oma tingimuste kohaselt töötlema, ei pruugi me saada neid teenuseid pakkuda, kui me teie andmeid ei töötle. Kui töötleme andmeid oma õigustatud huvide alusel, siis tagame, et andmete töötlemine ei kaalu üles teie eraelu puutumatuse õigusi ja huve. Kui töötleme andmeid teie nõusoleku alusel, saate oma nõusolekust alati loobuda, ilma et see mõjutaks töötlemise seaduslikkust nõusolekust loobumise eelsel ajal.



Kui kasutate mõnda oma valikuvabadust või õigust (või kõiki neid), ei pruugi teatud teenused teile, kas tervenisti või osaliselt kättesaadavad olla.



Meie kaitseme teie isikuandmeid



Oleme pühendunud teie Philipsile usaldatud andmete kaitsmisele tahtmatu või volitamata muutmise, kaotsimineku, väärkasutuse, avalikustamise või ligipääsu eest. Philips kasutab teie andmete kaitsmisele kaasaaitamiseks erinevaid turvasüsteeme, võtab tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid. Sel eesmärgil kasutame muuhulgas ka ligipääsukontrolli, tulemüüre ja turvaprotokolle.



Eriteave lapsevanematele



Kuna teenused ei ole kohaldatava seadusandluse kohaselt lastele suunatud, on Philipsi eesmärk seadust täita seoses nõudega saada vanema või eestkostja luba enne lastelt isikuandmete kogumist, nende kasutamist või avalikustamist. Meie eesmärk on kaitsta laste privaatsust ning julgustame vanemaid ja eestkostjaid laste veebitegevuste ja huvidega kursis olema.



Kui vanem või eestkostja saab teada, et tema laps on ilma nende nõusolekuta meile oma isikuandmed edastanud, tuleb võtta meiega ühendust siin. Kui saame teada, et laps on meile isikuandmed edastanud, kustutame tema andmed oma failidest.



Privaatsusteate muudatused



Meie teenused võivad aeg-ajalt ette teatamata muutuda. Seepärast jätame endale õiguse seda privaatsusteatist aeg-ajalt muuta või värskendada. Privaatsusteatise värskendamise korral värskendame ka privaatsusteatise alguses toodud kuupäeva. Julgustame teid privaatsusteatise värskeimat versiooni regulaarselt läbi vaatama.



Uus privaatsusteatis jõustub avaldamise hetkel. Kui te ei

nõustu muudetud teatisega, peaksite kas muutma oma eelistusi või kaaluma

rakenduse kasutamise lõpetamist. Kui pärast nende muudatuste jõustumist jätkate

endiselt meie teenuste kasutamist, siis kinnitate, et olete muudetud

privaatsusteatise uuendustega kursis.



Võtke meiega ühendust



Kui teil on küsimusi selle privaatsusteatise kohta või selle kohta, kuidas Philips teie isikuandmeid kasutab, siis võtke meiega ühendust (sh meie andmekaitseametniku ja/või esindajaga) siin. Teil on ka õigus oma riigi või piirkonna järelevalveasutusele kaebus esitada



Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Madalmaad

