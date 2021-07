Philips Electronics Nederland B.V., Boschdijk 525, 5621JG, Eindhoven, Madalmaad, või selle sidus- või tütarettevõtted („Philips“, „meie“ või „meid“) soovivad, et oleksite teadlikud, kuidas me isikuandmeid kogume, kasutame ja avalikustame. Selle privaatsusteate eesmärk on aidata teil mõista meie privaatsusmeetmeid, sh milliseid isikuandmeid me kogume, miks me neid kogume, mida me nendega teeme ja kuidas neid kaitseme, aga ka teie kui üksikisiku õiguseid.