Täname, et tunnete Lumea IPL-i vastu huvi! Philips Lumea IPL-i pakub teile ettevõte Philips International B.V., Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, The Netherlands. Oleme rõõmsad, et soovite seda rakendust oma isiklikuks otstarbeks kasutada ning on vaid mõned reeglid ja piirangud, mida palume teil meeles pidada!

Mida see rakendus teile pakub:

annab teile teavet Philipsi Lumea tootesarja toodete kohta; aitab teil suhelda Philipsiga küsimustes, mis puudutavad teie Lumea toodet; aitab teie karvade ja naha värvitooni põhjal teil seadme parima tulemuste saamiseks ette valmistada; jälgib protseduurigraafikus olevaid varasemaid ja saabuvaid protseduure; teavitab teid saabuvatest protseduuridest.

Palun lugege ka alljärgnevat osa; rakenduse kasutamisega nõustute tingimustega nii nagu allpool kirjeldatud.

Mida te veel rakenduse kohta teadma peaksite:

Privaatsus Pange tähele, et kõnealusel rakendusel on eraldi privaatsusteade. Soovitame teil see läbi lugeda.

Litsents Võite kõnealust rakendust kasutada eelnimetatud eesmärgil.

Kolmandad isikud On võimalik, et käesoleva rakenduse kasutamisel kasutate (ka) teenust, laete alla tarkvara või ostate kaupu, mille pakkujaks on kolmas isik. Palun arvestage, et sellistel kolmandatel isikutel võivad olla enda kohaldatavad eeskirjad ja piirangud, mis seisavad käesolevatest kasutustingimustest eraldi.

Garantii Meie eesmärk on pakkuda teile suurepärast rakendust ja suurepärast rakenduse kasutamise kogemust. Arvestage, et saame teile rakendust pakkuda üksnes "nii nagu on saadaval" põhimõttel. Ehkki me seda sooviksime, ei saa me kahjuks garanteerida mitte midagi, mis on seotud rakenduse või selle sisuga.

Vastutus Ehkki usume oma rakendusse, on alati võimalik, et kõik ei toimi nii nagu peaks. Kui peaks aset leidma kahetsusväärne olukord, kus rakendus ei tööta või osa selle sisust kaob, võtke vastu meie siiraimad vabandused. Me mõistame loomulikult, et see on kahetsusväärne ja tekitab ebamugavust. Kahjuks ei saa me võtta vasutust kahju eest, mis tekib rakenduse teiepoolse kasutamisega. ÜHELGI JUHUL EI VASTUTA ME SUMMADE EEST, MIS ÜLETAVAD RAKENDUSEGA SEOSES MAKSTUD SUMMAT.

Kasutajasisu Teil palutakse valida oma naha ja karvade värvitoon. Teie sisestatud teabe põhjal soovitab rakendus teil kõige sobivamad tootesätted. Teie sisestatud teabe põhjal jälgib rakendus teie varasemaid ja saabuvaid protseduure. Kasutajasisu ei jagata avalikult.

Lahtimuugitud seadmed Kõnealune rakendus pole mõeldud kasutamiseks seadmetega, mille operatsioonisüsteem ei vasta enam vaikimisi kasutatavale standardile (lahtimuugitud seadmed). Nõustute rakendust mitte installima ega kasutama mis tahes lahtimuugitud seadmega. Mis tahes katse rakendust installida lahtimuugitud seadmesse või seda seal kasutada on käesolevate kasutustingimuste rikkumine, millega võib Philipsi äranägemisel kaasneda konto sulgemine ilma tagasimakseta. Philips ei vastuta lahtimuugitud seadmete kasutamisega kaasnenud kahjude eest.

Jurisdiktsioon Käesolevaid kasutustingimusi käsitatakse, tõlgendatakse ja reguleeritakse Hollandi seadustega, eirates selles sisalduda võivaid kollisioone.

Mõnusat kasutamist!