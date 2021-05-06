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  • Nahalähedane ja kiire raseerimine
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  • Nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Nahalähedane ja kiire raseerimine
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  • Nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Nahalähedane ja kiire raseerimine

Tootmine lõpetatud

Shaver series 5000pardel

S5510/45

4.5
| (629) Auhinnad | 91% soovitab seda toodet

2 auhinnad

Nahalähedane ja kiire raseerimine
Shaver Series 5000 muudab tänu MultiPrecision Blade Systemile ja täielikult pestavatele peadele teie hommikuse rutiini kiiremaks.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

20% rohkem võimsust*

Nahalähedane ja kiire raseerimine

  • MultiPrecision terade süsteem

  • 5-suunalised Flex-otsakud

  • Täppis- ja ninakarvade piirel

Raseerige ka kõige tihedamad habeme osad kiiresti 20% suurema võimsuse abil

Raseerige ka kõige tihedamad habeme osad kiiresti 20% suurema võimsuse abil

Aktiveerige 20% kiirem režiim Turbo+ Mode, et raseerida habeme tihedamaid osi veelgi kiiremini.

Terad tõstavad ja seejärel lõikavad pikad ja lühikesed karvad - et raseerimine oleks kiire

Terad tõstavad ja seejärel lõikavad pikad ja lühikesed karvad - et raseerimine oleks kiire

Saavutage kiire ja nahalähedane raseerimine. Meie MultiPrecisioni terade süsteem tõstab üles ja lõikab maha kõik karvad ja järelejäänud habemetüüka ning seda vaid mõne tõmbega.

Raseerimispead painduvad viies suunas, et saaksite kiiresti ja nahalähedaselt raseerida

Raseerimispead painduvad viies suunas, et saaksite kiiresti ja nahalähedaselt raseerida

Sõltumatult 5 suunas liikuvad Flex-raseerimispead tagavad nahalähedase kontakti ja kiire raseerimise isegi kaelalt ja lõuajoonelt.

Tehnilised andmed

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Leidke varuosasid või lisatarvikuid

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Osad ja tarvikud

    • SH50

    SH50
    Asendusterad

    SH50/50
    • MultiPrecisioni lõiketerad
    • Sobib S5000 seeriale ümara kujuga
    • Sobib S6000 seeriale ümara kujuga

Auhinnad

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Arvustused

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4.5

5-st

629

Auhinnad

91%

soovitab seda toodet

06/05/2021

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

toodet on hea ja lihtne kasutada ja puhastada

meeldib see, et avamine/sulgemine ja puhastamine on lihtne ning töötulemus ka hea ja kiirelt saavutatav

Positiivsed omadused

efektiivne ja kiire

Negatiivsed omadused

ei tea

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5530/06 Märg- ja kuivkasutusega pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5530/06 Märg- ja kuivkasutusega pardel

22/04/2021

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Päris hea pardel

Ostsin selle oma isale ja talle meeldib. Mul endal on sisuliselt sama pardel.

Positiivsed omadused

Saab kasutada ka juhtmega.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5110/06 pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5110/06 pardel

22/10/2019

Eesti

Eesti

Suurepärane ja kiire

Kasutasin seda toodet kaitseväes teenides ning sain sellega hommikuti kiirelt ja mugavalt habeme aetud.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5110/06 pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5110/06 pardel

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 

  1. 20% lisavõimsust tavarežiimiga võrreldes