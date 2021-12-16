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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
SH50/50
MultiPrecisioni lõiketerad
Sobib S5000 seeriale ümara kujuga
Sobib S6000 seeriale ümara kujuga
MultiPrecisioni terad tõstavad ja lõikavad ära kõik karvad ning alles jäänud habeme, seda vaid mõne tõmbega.
Asenduspea kinnitamiseks kontrollige pardli tagakülge. Kas vajate abi? Külastage veebisaiti philips.com/accessories
1. Avage pardel vajutades vabastusnuppu; 2. Eemaldage kinnitusrõngad, pöörates neid vastupäeva; 3. Võtke vanad raseerimispead välja ja asendage ettevaatlikult uutega; joondage uued raseerimispead täpselt samasse asendisse; 4. Taaspaigaldage kinnitusrõngad ja kinnitage need, keerates lukku päripäeva. 5. Kui sulgete raseerimispea õigesti, kuulete klõpsatust.
4.1
5-st
66
Auhinnad
Janek22
16/12/2021
Polska
Dobre ostrza
Wymieniłem po 2 latach, golarka goli jak nowa - polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące
07/11/2021
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Golą
Golą a to przecież najważniejsze, co jakiś czas zamieniam je miejscami, czyszczę i dalej golą.
Positiivsed omadused
pasują do mojej golarki
Negatiivsed omadused
niestety trzeba kupować nowe, rzadko, bo rzadko ale jednak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące
ŁukaszEnko
03/03/2018
Polska
8 lat golenia i myślę że to nie koniec ...
Używam golarki Philips 7240xl od 8 LAT!, nie mam jakoś specjalnie twardego zarostu, gole się 2 razy w tygodniu i dopiero teraz muszę wymienić ostrza. Czasami jak miałem niedoładowaną baterię goliłem się z podłączoną ładowarką i myślę że od tego ciągłego zginania uszkodził się przewód. Zaadoptowałem ładowarkę o tym samym napięciu i działa do tej pory. Bateria wiadomo po tych 8 latach straciła pojemność ale nadal wystarcza na 15 min golenia!!.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące
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