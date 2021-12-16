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  • Muutke oma pardel justkui uueks
  • Muutke oma pardel justkui uueks
  • Muutke oma pardel justkui uueks
  • Muutke oma pardel justkui uueks
  • Muutke oma pardel justkui uueks
  • Muutke oma pardel justkui uueks

SH50Asendusterad

SH50/50

4.1
| (66) Auhinnad
Muutke oma pardel justkui uueks
Kahe aasta jooksul lõikavad raseerimispead teie näol 9 miljonit karva. Vahetage raseerimispead välja, et tagada taas 100% jõudlus.
Kuva kõik eelised

Vahetage iga 24 kuu järel ja muutke raseerija justkui uueks

Muutke oma pardel justkui uueks

  • MultiPrecisioni lõiketerad

  • Sobib S5000 seeriale ümara kujuga

  • Sobib S6000 seeriale ümara kujuga

Kiire ja nahalähedane raseerimine

Kiire ja nahalähedane raseerimine

MultiPrecisioni terad tõstavad ja lõikavad ära kõik karvad ning alles jäänud habeme, seda vaid mõne tõmbega.

Ümara kujuga pardli 5000 ja 6000 seeria jaoks

Ümara kujuga pardli 5000 ja 6000 seeria jaoks

Asenduspea kinnitamiseks kontrollige pardli tagakülge. Kas vajate abi? Külastage veebisaiti philips.com/accessories

Pardli täisjõudluse taastamine on väga lihtne

Pardli täisjõudluse taastamine on väga lihtne

1. Avage pardel vajutades vabastusnuppu; 2. Eemaldage kinnitusrõngad, pöörates neid vastupäeva; 3. Võtke vanad raseerimispead välja ja asendage ettevaatlikult uutega; joondage uued raseerimispead täpselt samasse asendisse; 4. Taaspaigaldage kinnitusrõngad ja kinnitage need, keerates lukku päripäeva. 5. Kui sulgete raseerimispea õigesti, kuulete klõpsatust.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.1

5-st

66

Auhinnad

16/12/2021

Polska

Polska

Dobre ostrza

Wymieniłem po 2 latach, golarka goli jak nowa - polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące

07/11/2021

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Golą

Golą a to przecież najważniejsze, co jakiś czas zamieniam je miejscami, czyszczę i dalej golą.

Positiivsed omadused

pasują do mojej golarki

Negatiivsed omadused

niestety trzeba kupować nowe, rzadko, bo rzadko ale jednak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące

03/03/2018

Polska

Polska

8 lat golenia i myślę że to nie koniec ...

Używam golarki Philips 7240xl od 8 LAT!, nie mam jakoś specjalnie twardego zarostu, gole się 2 razy w tygodniu i dopiero teraz muszę wymienić ostrza. Czasami jak miałem niedoładowaną baterię goliłem się z podłączoną ładowarką i myślę że od tego ciągłego zginania uszkodził się przewód. Zaadoptowałem ładowarkę o tym samym napięciu i działa do tej pory. Bateria wiadomo po tych 8 latach straciła pojemność ale nadal wystarcza na 15 min golenia!!.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące

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