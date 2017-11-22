PHILIPSI KÜPSISTE TEATIS

Kui külastate meie veebisaite, kasutame teie brauseris või seadmes küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt krüpteeritud identifikaatorid, kohalikud jagatud objektid, välkmäluküpsised, HTML5 kohalik salvestusruum, HTTP-etagid, pikslite gifid, majakad, skriptid, pistikprogrammid või API-d), mis aitavad meil võimaldada meie veebisaitide tehnilist ja funktsionaalset haldamist (sealhulgas tagada infoturve), parandada meie veebisaitide kujundust ja toimivust. külastaja käitumise paremaks mõistmiseks meie lehtedel ja suunatud reklaami eesmärgil. Need küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad võivad koguda andmeid ja jagada kolmandate osapooltega andmeid, nagu teie IP-aadress, operatsioonisüsteem, brauseri tüüp ja seadme tüüp (nt arvuti, nutitelefon). Mõned küpsised on meie veebisaitide külastamisel alati sisse lülitatud ja te ei saa neid välja lülitada. Me nimetame neid " olulisteks küpsisteks ". Ilma nende küpsisteta ei saa teie soovitud teenused ettenähtud viisil toimida. Kasutame neid küpsiseid oma veebisaidile juurdepääsu hõlbustamiseks või veebisaitide turvalisuse tagamiseks, võimaldades meil suunata teavet võrgu kaudu ja tuvastada edastusvigu või andmete kadu. Teise võimalusena võivad need küpsised olla olulised ka teie poolt meie veebisaidil soovitud konkreetse teenuse hõlbustamiseks (nt nupud "lisa ostukorvi" teie ostukorvi jälgimiseks). Õiguslik alus, millele me teie isikuandmete töötlemisel selles kontekstis tugineme, on lepingu täitmine, eelkõige kasutaja poolt selgesõnaliselt taotletud teenuse osutamine. Kasutame jõudlusküpsiseid , et koguda statistilist koondteavet meie veebisaidi toimimise kohta ning analüüsida ja parandada selle toimivust vastavalt. Saate need igal ajal sisse või välja lülitada. Kasutame neid ainult siis, kui olete nende kasutamisega eelnevalt kokku leppinud. Näiteks kasutame neid küpsiseid, et saada üldine ülevaade sellest, kuidas külastajad meie veebisaite kasutavad (st milliseid veebilehti te kõige sagedamini külastate, veebisaidi eri osade külastajate arv). Võime neid küpsiseid kasutada ka teie seansi ja tegevuse salvestamiseks meie veebisaidil, et mõista ja parandada kasutajate kogemust meie veebisaitidel. Õiguslik alus, millele me teie isikuandmete töötlemisel selles kontekstis tugineme, on teie nõusolek. Eelistuste küpsiseid kasutame ka selleks, et toetada kasutajale kasulikke saidi funktsioone, näiteks kasutaja eelistuste meeldejätmine järgmistel külastustel või täiustatud funktsionaalsuse võimaldamine, nagu veebivestlusteenused, kommenteerimis- ja hindamissüsteemid ning küsitlused. Saate need igal ajal sisse või välja lülitada. Kasutame neid ainult siis, kui olete nende kasutamisega eelnevalt kokku leppinud. Õiguslik alus, millele me teie isikuandmete töötlemisel selles kontekstis tugineme, on teie nõusolek. Lõpuks kasutame sihitud reklaami ja sotsiaalmeedia küpsiseid , et jälgida teie surfamiskäitumist meie veebisaidil ning näidata teile ja teie huvidele asjakohaseid isikupärastatud reklaame. See hõlmab ka sotsiaalmeedia küpsiseid, piksleid ja silte, mis võimaldavad nendel platvormidel teile reklaame suunata ning jälgida meie reklaamide seotust ja toimivust. Kui esitate meile oma e-posti aadressi või telefoninumbri (nt toote ostmisel või meie veebisaidil vormi täitmisel), võime selle krüpteeritud kujul edastada oma reklaamiplatvormile, et võimaldada täpsemat konversioonide jälgimist. Need küpsised mõjutavad sisu ja sõnumeid, mida näete teistel külastatavatel veebisaitidel. Saate need igal ajal sisse või välja lülitada. Kasutame neid ainult siis, kui olete nende kasutamisega eelnevalt kokku leppinud. Näiteks kui loete artiklit Philipsi toote kohta, võime teile näidata selle toote reklaame meie või kolmanda osapoole veebisaidil. Õiguslik alus, millele me teie isikuandmete töötlemisel selles kontekstis tugineme, on teie nõusolek.Lisaks, kui andsite meile oma nõusoleku reklaamteadete saamiseks, kasutame nendest küpsistest kogutud teavet, et saata teile teie eelistustele kohandatud teateid. Lisateavet konkreetsete küpsiste kohta, mida me sellel veebisaidil kasutame, leiate küpsiste teatisest. Saate oma küpsiste eelistusi igal ajal kohandada meie küpsiste nõusoleku haldurist. Lisaks küpsiste eelistuste kohandamisele meie veebisaidil saate oma küpsiste eelistusi igal ajal hallata oma brauseris. Pidage meeles, et teie brauseri sätted ei pruugi pakkuda teile sama lihtsat kasutuskogemust kui meie veebisaidil olevad küpsise sätted. Kui keelate lihtsalt kõik küpsised oma brauseri seadetes, võite avastada, et meie veebisaidi teatud jaotised või funktsioonid ei tööta, kuna teie brauser takistab meil neid olulisi küpsiseid seadistamast. Lisateavet küpsiste keelamise või küpsiste seadete haldamise kohta järgmistes brauserites leiate altpoolt: Google Chrome: küpsiste kustutamine, lubamine ja haldamine Chrome'is - Arvuti - Google Chrome Abi

Firefox: täiustatud jälgimiskaitse Firefoxi töölauaversioonis | Firefoxi spikker (mozilla.org)

Microsoft: küpsiste haldamine Microsoft Edge'is: vaatamine, lubamine, blokeerimine, kustutamine ja kasutamine - Microsofti tugiteenused

Safari: küpsiste ja veebisaidi andmete haldamine - Safari Abi (apple.com)