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  • Kogege tõelist espressot oma kodus
  • Kogege tõelist espressot oma kodus
  • Kogege tõelist espressot oma kodus
  • Kogege tõelist espressot oma kodus
  • Kogege tõelist espressot oma kodus
  • Kogege tõelist espressot oma kodus
  • Kogege tõelist espressot oma kodus
  • Kogege tõelist espressot oma kodus
  • Kogege tõelist espressot oma kodus
  • Kogege tõelist espressot oma kodus
  • Kogege tõelist espressot oma kodus
  • Kogege tõelist espressot oma kodus
  • Kogege tõelist espressot oma kodus
  • Kogege tõelist espressot oma kodus
  • Kogege tõelist espressot oma kodus
  • Kogege tõelist espressot oma kodus
  • Kogege tõelist espressot oma kodus
  • Kogege tõelist espressot oma kodus
  • Kogege tõelist espressot oma kodus
  • Kogege tõelist espressot oma kodus
  • Kogege tõelist espressot oma kodus
  • Kogege tõelist espressot oma kodus
  • Kogege tõelist espressot oma kodus
  • Kogege tõelist espressot oma kodus

Tootmine lõpetatud

Saeco IncantoTäisautomaatne espressomasin

HD9712/01

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Kogege tõelist espressot oma kodus
Saeco tutvustab mudelit Incanto Executive: ajatu meistriteos, mis on loodud olema täiuslik. Profitaseme funktsioonid nagu keraamilised veskid ja topeltkeetja aitavad valmistada täiuslikku kohvi võimalikult kiiresti.
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Täiuslik tassitäis võimalikult kiiresti

Kogege tõelist espressot oma kodus

  • Valmistab seitset kohvijooki

  • Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja

  • Roostevaba teras

  • 8-astmeliselt seadistatav kohviveski

Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele

Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele

Tugevad 100%-liselt keraamilised kohviveskid tagavad pikkadeks aastateks täiuslikud kohvinaudingud. Keraamiline materjal tagab ideaalse jahvatuse, mis omakorda hoolitseb selle eest, et vesi voolab ühtlaselt läbi kohvi, tuues kohviubadest välja parima. Ja veel, erinevalt teistest n-ö tavalistest kohviveskitest, ei lase keraamiline materjal kohvil üle kuumeneda ja kõrbenud maitset omandada.

Täielikult eemaldatavat kohvivalmistusliidest saab puhastada ühe hetkega

Täielikult eemaldatavat kohvivalmistusliidest saab puhastada ühe hetkega

Tõhusus ja kasutuslihtsus olid need märksõnad, mis inspireerisid Saecot leiutama esimest kohvivalmistusliidest 30 aastat tagasi. Ja inspireeriv ja võimas on see tehnoloogia ka täna. Nagu ikka, on puhastamine ülilihtne - lihtsalt eemaldage liides ja peske seda mõne hetke vältel kraani all. Ja siis pange liides sama kerge vaevaga tagasi.

Peenhäälestage kohvi rikkalikkust 8-astmeliselt reguleeritavate jahvatitega

Peenhäälestage kohvi rikkalikkust 8-astmeliselt reguleeritavate jahvatitega

Kui teemaks on jahvatuse peenhäälestus, ei pea te selles masinas kunagi pettuma. Erinevad kohvisordid vajavad täieliku maitse avamiseks erineval tasemel jahvatamist. Niisiis võimaldab see masin kaheksa-astmelist jahvatuse reguleerimist – täiusliku espresso peeneimast segust kuni kergema kohvi jämedaima seguni.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

16/05/2016

България

България

Kinnitatud ostja

Отлична машина

Отличен кафе автомат. Изисква известно време да се усвои функционалността му и да се опознаят всички възможности, които са доста. Великолепен вкус, напълно автоматични функции, красив външен вид.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.