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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Valmistab seitset kohvijooki
Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja
Roostevaba teras
8-astmeliselt seadistatav kohviveski
Tugevad 100%-liselt keraamilised kohviveskid tagavad pikkadeks aastateks täiuslikud kohvinaudingud. Keraamiline materjal tagab ideaalse jahvatuse, mis omakorda hoolitseb selle eest, et vesi voolab ühtlaselt läbi kohvi, tuues kohviubadest välja parima. Ja veel, erinevalt teistest n-ö tavalistest kohviveskitest, ei lase keraamiline materjal kohvil üle kuumeneda ja kõrbenud maitset omandada.
Tõhusus ja kasutuslihtsus olid need märksõnad, mis inspireerisid Saecot leiutama esimest kohvivalmistusliidest 30 aastat tagasi. Ja inspireeriv ja võimas on see tehnoloogia ka täna. Nagu ikka, on puhastamine ülilihtne - lihtsalt eemaldage liides ja peske seda mõne hetke vältel kraani all. Ja siis pange liides sama kerge vaevaga tagasi.
Kui teemaks on jahvatuse peenhäälestus, ei pea te selles masinas kunagi pettuma. Erinevad kohvisordid vajavad täieliku maitse avamiseks erineval tasemel jahvatamist. Niisiis võimaldab see masin kaheksa-astmelist jahvatuse reguleerimist – täiusliku espresso peeneimast segust kuni kergema kohvi jämedaima seguni.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Росен
16/05/2016
България
Kinnitatud ostja
Отлична машина
Отличен кафе автомат. Изисква известно време да се усвои функционалността му и да се опознаят всички възможности, които са доста. Великолепен вкус, напълно автоматични функции, красив външен вид.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина