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  • Valmistage maitsvamat kohvi

Kohviõli eemaldamise tabletid

CA6704/10

5
| (10) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Valmistage maitsvamat kohvi
Nautige värsket kohvi, mitte jääke! See toode eemaldab kohvimasina kohvivalmistamise osast kohviõli jäägid. Philipsi ja Saeco seadmete maksimaalse tööea ja ohutuse tagamiseks kasutage ainult Philipsi kohviõlieemaldit.
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Hoidke kohvimasin puhas

Valmistage maitsvamat kohvi

  • Sama mis CA6704/60

  • 6 kasutuskorda – kasutage kord kuus

  • Pikendab masina tööiga

  • Valmistage maitsvamat kohvi

Hoiab kohvi maitsvana

Hoiab kohvi maitsvana

Korrapärane hooldamine tagab Philipsi ja Saeco espressomasinaga valmistatud jookidele alati parima maitse ja aroomi.

Kaitseb espressomasinaid ummistuste eest

Kaitseb espressomasinaid ummistuste eest

Meie kohviõli eemaldamise tabletid eemaldavad kohviõli jäägid ja tagavad masina tõhusa töötamise, et saavutada parimaid tulemusi. Soovitame seda tsüklit teostada vähemalt kord kuus.

Korrapärane puhastamine pikendab teie espressomasina tööiga

Korrapärane puhastamine pikendab teie espressomasina tööiga

Pikendage enda espressomasina tööiga ja nautige selle maksimaalset potentsiaali. Ideaalse toimivuse tagamiseks tuleks seadet puhastada kord kuus või iga 500 kohvitassi järel.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

10

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

27/12/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Найкращий засіб для видалення кавових масел

Чудово очищує кавову машину від кавових масел, завдяки чому кава ще смачніша і подовжується термін експлуатації кавомашини. Однозначно рекомендую для власників кавомашин Philips

Positiivsed omadused

Якість, ціна

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

11/01/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

хороша річ для обслуговування касомашини

Легкість використання, продовжує термін користування кавомашиною

Positiivsed omadused

легко обслуговувати кавомашину

Negatiivsed omadused

немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

26/04/2021

Україна

Україна

Удобно

Использую только это средство для очистки от масел. Быстро и удобно. Хорошо очищает заварочный блок.

Positiivsed omadused

Форма средства. Щадящий состав.

Negatiivsed omadused

Нет

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.