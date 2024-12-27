30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
PSA3218/01
PSA3218/10
PSA3228/01
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP5547/90
EP3347/90
EP0820/00
EP0824/00
Sama mis CA6704/60
6 kasutuskorda – kasutage kord kuus
Pikendab masina tööiga
Valmistage maitsvamat kohvi
Korrapärane hooldamine tagab Philipsi ja Saeco espressomasinaga valmistatud jookidele alati parima maitse ja aroomi.
Meie kohviõli eemaldamise tabletid eemaldavad kohviõli jäägid ja tagavad masina tõhusa töötamise, et saavutada parimaid tulemusi. Soovitame seda tsüklit teostada vähemalt kord kuus.
Pikendage enda espressomasina tööiga ja nautige selle maksimaalset potentsiaali. Ideaalse toimivuse tagamiseks tuleks seadet puhastada kord kuus või iga 500 kohvitassi järel.
5.0
5-st
10
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Kava11
27/12/2024
Україна
Kinnitatud ostja
Найкращий засіб для видалення кавових масел
Чудово очищує кавову машину від кавових масел, завдяки чому кава ще смачніша і подовжується термін експлуатації кавомашини. Однозначно рекомендую для власників кавомашин Philips
Positiivsed omadused
Якість, ціна
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
DzRomario
11/01/2024
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
хороша річ для обслуговування касомашини
Легкість використання, продовжує термін користування кавомашиною
Positiivsed omadused
легко обслуговувати кавомашину
Negatiivsed omadused
немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
Monica235
26/04/2021
Україна
Kampaania osa
Удобно
Использую только это средство для очистки от масел. Быстро и удобно. Хорошо очищает заварочный блок.
Positiivsed omadused
Форма средства. Щадящий состав.
Negatiivsed omadused
Нет
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії