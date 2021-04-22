30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
PSA3218/01
PSA3218/10
PSA3228/01
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP3347/90
EP0820/00
EP0824/00
SM6680/00
Sama mis CA6705/60
6 kasutuskorda – kasutage kord kuus
Pikendab masina tööiga
Valmistage maitsvamat kohvi
Tänu piimasüsteemi puhastuslahusele saate tõhusalt eemaldada rohkem piimajääke, mis võivad piima maitset mõjutada.
Kaitseb piimasüsteeme piimajääkide kogunemise eest
Regulaarne puhastamine pikendab piimavahusti osade tööiga.
4.9
5-st
9
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Vika79
22/04/2021
Україна
Kampaania osa
Ніжна молочна пінка
Кавовою машиною користуюсь більше як рік часу, вирішила купити цей засіб для очистки молочника, так як не завжди ідеально вдається помити всі канали для подачі молока. Молочна пінка після застосування цього засобу стала ніжна та кремова. Результатом дуже задоволенна!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока
Crystal14
22/04/2021
Україна
Kampaania osa
Отличное средство
Это универсальное чистящее средство для кофемашины. Отлично справляется со своей задачей, удаляются остатки кофе, пены от молока. С ним у меня на чистку машины уходит всего ничего по времени. Залилa, поставилa, подождалa. Cмылa и никаких проблем. Рекомендую
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока
Grobar68
13/04/2025
Srbija
Late Go
Kako se koristi sredstvo za ciscenje sistema za mleko?
See arvustus tehti tootele CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko
See arvustus tehti tootele CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko