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  • Valmistage maitsvamat cappuccinot

Piimasüsteemi puhastuskotikesed

CA6705/10

4.9
| (9) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Valmistage maitsvamat cappuccinot
Piimasüsteemi puhasti eemaldab tõhusalt piimajääke espressomasina või piimavahustaja piimasüsteemis. Kasutage Philipsi ja Saeco seadmete maksimaalse tööea ja ohutuse tagamiseks ainult Philipsi piimasüsteemi puhastit.
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Hoidke piimasüsteem hügieeniline ja puhas

Valmistage maitsvamat cappuccinot

  • Sama mis CA6705/60

  • 6 kasutuskorda – kasutage kord kuus

  • Pikendab masina tööiga

  • Valmistage maitsvamat kohvi

Parandage oma kohvi maitset

Parandage oma kohvi maitset

Tänu piimasüsteemi puhastuslahusele saate tõhusalt eemaldada rohkem piimajääke, mis võivad piima maitset mõjutada.

Kaitseb piimasüsteeme piimajääkide kogunemise eest

Kaitseb piimasüsteeme piimajääkide kogunemise eest

Kaitseb piimasüsteeme piimajääkide kogunemise eest

Regulaarne puhastamine pikendab piimavahusti osade tööiga

Regulaarne puhastamine pikendab piimavahusti osade tööiga

Regulaarne puhastamine pikendab piimavahusti osade tööiga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

9

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

22/04/2021

Україна

Україна

Ніжна молочна пінка

Кавовою машиною користуюсь більше як рік часу, вирішила купити цей засіб для очистки молочника, так як не завжди ідеально вдається помити всі канали для подачі молока. Молочна пінка після застосування цього засобу стала ніжна та кремова. Результатом дуже задоволенна!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока

22/04/2021

Україна

Україна

Отличное средство

Это универсальное чистящее средство для кофемашины. Отлично справляется со своей задачей, удаляются остатки кофе, пены от молока. С ним у меня на чистку машины уходит всего ничего по времени. Залилa, поставилa, подождалa. Cмылa и никаких проблем. Рекомендую

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока

13/04/2025

Srbija

Srbija

Late Go

Kako se koristi sredstvo za ciscenje sistema za mleko?

See arvustus tehti tootele CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko

See arvustus tehti tootele CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko

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