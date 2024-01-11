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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
PSA3218/01
PSA3218/10
PSA3228/01
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP5547/90
EP3347/90
EP0820/00
EP0824/00
Sama mis CA6700/00
Üheks katlakivieemalduse tsükliks
Pikendab masina tööiga
Parandab kohvi maitset
Philipsi katlakivieemaldi puhastab kogu espressomasina veesüsteemi.
Masinas kasutatav vesi sisaldab paratamatult ka katlakivi. See spetsiaalne katlakivieemaldaja kaitseb seadet katlakivi kogunemise eest, mis mõjutab seadme tööd ja kohvi maitset. Katlakivieemaldi on väga efektiivne, ohutu ja lihtsasti kasutatav.
Ainulaadse koostisega Philipsi espressomasina katlakivieemaldi tagab katlakivi põhjaliku eemaldamise, kahjustamata seadme õrna sisemust.
5.0
5-st
7
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
DzRomario
11/01/2024
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Дуже корисна річ
Дуже шороша і корисна річ яка подовжує безремонтний термін експлуатації кавомашинка
Positiivsed omadused
корисний, ефективний
Negatiivsed omadused
немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
Vl@d
27/04/2021
Україна
Отличное средство для очистки машины
Отличное средство для удаления накипи.Во время использования отсутствует неприятный запах.После использования не оставляет химического привкуса... И при этом качество очистки машины на высшем уровне!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
NAStya001
25/04/2021
Україна
Kampaania osa
Відчутно покращує смак кави!
Вже багато років користуємось кавовою машиною Saeco і чистимо її тільки оригінальним засобом для очистки від накипу. Одразу після очистки помітно покращюється смак та якість кавових напоїв. Не потрібно нічого ділити чи розводити, просто залили і машина все робить сама. Щоб машина служила довго рекомендую саме оригінальний засіб від накипу.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини