Katlakivi eemaldamine ja masina pikem tööiga

Katlakivi regulaarne eemaldamine espressomasinast on oluline, et masin töötaks hästi ja tagaks teile igal ajal maitsvaima kohvi. See spetsiaalne espressomasinale mõeldud katlakivieemaldi eemaldab teie masinast katlakivi. Vaadake kõiki eeliseid