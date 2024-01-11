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  • Katlakivi eemaldamine ja masina pikem tööiga
  • Katlakivi eemaldamine ja masina pikem tööiga
  • Katlakivi eemaldamine ja masina pikem tööiga
  • Katlakivi eemaldamine ja masina pikem tööiga
  • Katlakivi eemaldamine ja masina pikem tööiga
  • Katlakivi eemaldamine ja masina pikem tööiga

Espressomasina katlakivieemaldi

CA6700/10

5
| (7) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Katlakivi eemaldamine ja masina pikem tööiga
Katlakivi korrapärane eemaldamine kohvimasinast on oluline, et säilitada selle parim jõudlus ja pakkuda teile parimat maitsvat kohvi. Philipsi ja Saeco seadmete maksimaalse tööea ja ohutuse tagamiseks kasutage ainult Philipsi katlakivieemaldajat.
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Katlakivi eemaldamine ja masina pikem tööiga

  • Sama mis CA6700/00

  • Üheks katlakivieemalduse tsükliks

  • Pikendab masina tööiga

  • Parandab kohvi maitset

Suurepärane katlakivi eemaldamine masina pikema tööea tagamiseks

Suurepärane katlakivi eemaldamine masina pikema tööea tagamiseks

Philipsi katlakivieemaldi puhastab kogu espressomasina veesüsteemi.

Kaitseb süsteemi katlakivi tekke eest

Kaitseb süsteemi katlakivi tekke eest

Masinas kasutatav vesi sisaldab paratamatult ka katlakivi. See spetsiaalne katlakivieemaldaja kaitseb seadet katlakivi kogunemise eest, mis mõjutab seadme tööd ja kohvi maitset. Katlakivieemaldi on väga efektiivne, ohutu ja lihtsasti kasutatav.

Philipsi heakskiidetud katlakivieemalduslahendus

Philipsi heakskiidetud katlakivieemalduslahendus

Ainulaadse koostisega Philipsi espressomasina katlakivieemaldi tagab katlakivi põhjaliku eemaldamise, kahjustamata seadme õrna sisemust.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

7

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

11/01/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Дуже корисна річ

Дуже шороша і корисна річ яка подовжує безремонтний термін експлуатації кавомашинка

Positiivsed omadused

корисний, ефективний

Negatiivsed omadused

немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

27/04/2021

Україна

Україна

Отличное средство для очистки машины

Отличное средство для удаления накипи.Во время использования отсутствует неприятный запах.После использования не оставляет химического привкуса... И при этом качество очистки машины на высшем уровне!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

25/04/2021

Україна

Україна

Відчутно покращує смак кави!

Вже багато років користуємось кавовою машиною Saeco і чистимо її тільки оригінальним засобом для очистки від накипу. Одразу після очистки помітно покращюється смак та якість кавових напоїв. Не потрібно нічого ділити чи розводити, просто залили і машина все робить сама. Щоб машина служила довго рекомендую саме оригінальний засіб від накипу.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.