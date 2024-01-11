Пользовался некоторое время для очистки кофемашины раствором лимонной кислоты, как советуют некоторые личности в интернете. Как результат вышел из строя трубопровод от помпы. Как результат ремонт 2400 грн. Купил средство от Филлипс. Результатом доволен. Сопла не забиваются. Напор хороший. И ,может конечно мне кажется, но кофе стал мягче и насыщеннее . Как то так ) рекомендую пользоваться спец средствами для очистки а не дедовскими методами )