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  • Standard Product Photo Philips Philips brew group grease HD5061
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  • Alternative Product Photograph Philips Philips brew group grease HD5061
  • Product in Use Photo Philips Philips brew group grease HD5061
  • Product in Use Photo Philips Philips brew group grease HD5061
  • Standard Product Photo Philips Philips brew group grease HD5061
  • Main in-use photograph Philips Philips brew group grease HD5061
  • Alternative Product Photograph Philips Philips brew group grease HD5061
  • Product in Use Photo Philips Philips brew group grease HD5061
  • Product in Use Photo Philips Philips brew group grease HD5061

espressomasinPhilipsi kohvivalmistusliidese määre

HD5061/01

4

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Espressomasina hooldamine

Philipsi määrdeainetubiga saad hoida oma espressomasina pruuliüksust suurepärases seisukorras. Määrdeaine on täiesti tarbijale ohutu.

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Ühilduvad tooted
Series 4300

Series 4300
Täisautomaatne espressomasin

EP4341/51

4300 seeria

4300 seeria
Täisautomaatne espressomasin

EP4343/51

4300 seeria

4300 seeria
Täisautomaatne espressomasin

EP4346/71

Series 4400

Series 4400
Täisautomaatne espressomasin

EP4441/50

4400 seeria

4400 seeria
Täisautomaatne espressomasin

EP4443/70

4400 seeria

4400 seeria
Täisautomaatne espressomasin

EP4446/70

4400 seeria

4400 seeria
Täisautomaatne espressomasin

EP4449/70

5500 seeria

5500 seeria
Täisautomaatne espressomasin

EP5541/50

5500 seeria

5500 seeria
Täisautomaatne espressomasin

EP5543/90

5500 seeria

5500 seeria
Täisautomaatne espressomasin

EP5545/70

Määrdeaine Saeco, Philipsi ja Gaggia espressomasinatele

Espressomasina hooldamine

  • Saeco espressomasinate jaoks

  • Philipsi espressomasinate jaoks

  • Gaggia espressomasinate jaoks

Uuendage oma toodet Philipsi originaalvaruosadega

Aeg-ajalt vajab iga toode uuendamist, kuid Philipsi varuosadega on see lihtsam kui kunagi varem. Nautige Philipsi usaldusväärsust ja kvaliteeti.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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4.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

24/10/2021

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Vazelína

Potravinářská vazelína pro kávovar, malé balení, ale vydrží na cca 6 měsíců.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Kávovar HD5061/01 Vazelína pro spařovací jednotku Philips

Kasutamise kuupäev 2021-04-24

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Kávovar HD5061/01 Vazelína pro spařovací jednotku Philips

Kasutamise kuupäev 2021-04-24

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.