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Espressomasina hooldamine
Philipsi määrdeainetubiga saad hoida oma espressomasina pruuliüksust suurepärases seisukorras. Määrdeaine on täiesti tarbijale ohutu.
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP4441/50
EP4443/70
EP4446/70
EP4449/70
EP5541/50
EP5543/90
EP5545/70
Saeco espressomasinate jaoks
Philipsi espressomasinate jaoks
Gaggia espressomasinate jaoks
Aeg-ajalt vajab iga toode uuendamist, kuid Philipsi varuosadega on see lihtsam kui kunagi varem. Nautige Philipsi usaldusväärsust ja kvaliteeti.
4.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
zsovadina
24/10/2021
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Vazelína
Potravinářská vazelína pro kávovar, malé balení, ale vydrží na cca 6 měsíců.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Kávovar HD5061/01 Vazelína pro spařovací jednotku Philips
Kasutamise kuupäev 2021-04-24
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Kávovar HD5061/01 Vazelína pro spařovací jednotku Philips
Kasutamise kuupäev 2021-04-24