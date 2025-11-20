TootedTugi

Kas võin oma Philipsi groomerit veega loputada?

Philipsi groomeritel on käepidemele valatud või trükitud ikoonid, mis näitavad, kas seadet saab veega puhastada või loputada. Need ikoonid ei pruugi olla kohe nähtavad, nii et kontrollige alati hästi valgustatud piirkonnas. Tootega kaasas olevad dokumendid näitavad ka seda, kas seda saab veega puhastada või mitte.

  • Kui teie tootel on läbikriipsutatud kraani ikoon, ei tohi seda seadme kahjustamise vältimiseks veega loputada ega puhastada. 
  • Kui teie tootel on kraani- või dušiikoon, võib seda veega loputada või puhastada.

Märkus. Mõne toote puhul võivad eemaldatavad kammid ja lõikehammastega lõikepea olla pestavad, samas kui käepide ei ole. Täpsemat teavet saate oma tootega kaasas olevast dokumentatsioonist.

Läbikriipsutatud veekraani sümbol, veekraani sümbol ja duši sümbol.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: MG9690/30 , MG5951/15 , MG5931/15 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

