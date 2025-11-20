Kas võin oma Philipsi groomerit veega loputada?

30-päevane tagastusõigus
Philipsi groomeritel on käepidemele valatud või trükitud ikoonid, mis näitavad, kas seadet saab veega puhastada või loputada. Need ikoonid ei pruugi olla kohe nähtavad, nii et kontrollige alati hästi valgustatud piirkonnas. Tootega kaasas olevad dokumendid näitavad ka seda, kas seda saab veega puhastada või mitte.
Märkus. Mõne toote puhul võivad eemaldatavad kammid ja lõikehammastega lõikepea olla pestavad, samas kui käepide ei ole. Täpsemat teavet saate oma tootega kaasas olevast dokumentatsioonist.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: MG9690/30 , MG5951/15 , MG5931/15 .
