Täisautomaatseid espressomasinaid on saadaval erineva varustuse ja mõõtmetega, nii et teie vajadustele ideaalselt sobiva leidmine pole mingi probleem. Seda tüüpi kohvimasinate kõige olulisem ja eristatavam omadus on sisseehitatud kohviveski. See võimaldab teil kohviube automaatselt jahvatada ning valmistada kõigest ühe nupuvajutusega teie lemmikkohvi. Kui mudel sisaldab ka automaatset piimavahustajat saab aromaatset kohvi täiendada sametise piimavahuga, täpselt nii nagu seda pakuvad professionaalsed baristad.



Lisavõimaluste hulka kuulub lai valik erinevaid kohvijooke, võimalus luua oma seadistuste profiil ja automaatsed puhastussüsteemid. Masinad sisaldavad ka: funktsionaalset pannarello süsteemi, mis võimaldab teil piima vahustada klassikalisel viisil ning süsteeme, mis võimaldavad korraga valmistada 2 piimakohvi - nt LatteDuo Xelsise mudelil või lihtsasti puhastatav LatteGo piimasüsteem - kohvimasinatel ainulaadne – Philips 5000 seeria mudelitel.