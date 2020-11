Elektrilised hambaharjad

Hambakatt põhjustab palju ebamugavust: seda on raske eemaldada ja see võib tekitada hambaauke. Meie hambaharjades kasutatakse katu eemaldamiseks ja sügavpuhastamiseks Sonic-tehnoloogiat. Kuni 62 000 harjaliigutust minutis tähendab, et ükski tavaline hambahari ei suuda sellega võistelda.