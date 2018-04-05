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240B7QPJEB/01
Selge pilt, hea jõudlus
Philipsi PowerSensoriga kuvar, mille puhul on kasutatud 85% ringlussevõetud materjale ja millel on PVC- ja BFR-vaba korpus, sobib ideaalselt keskkonnahoidliku tootlikkuse tagamiseks
B Line
24 (24,1" / 61,1 cm diagonaal)
1920 × 1200 (WUXGA)
SmartErgoBase on monitori alus, mis tagab ergonoomilise ekraani mugavuse ja kaablihalduse. Maksimaalse mugavuse tagamiseks saab alust keerata, kallutada ja pöörata erinevate nurkade alla. Reguleeritava kõrgusega alus tagab optimaalse vaatamistaseme, vähendades pika tööpäeva füüsilist pinget, samas kui kaablihaldus vähendab kaablite segadust ning hoiab tööruumi puhta ja professionaalsena.
Ühendusviiside ülekülluse tõttu on need Philipsi ekraanid varustatud mitme ühendusvõimalusega, nt VGA, Display Port, universaalne HDMI-pesa, mis võimaldavad teil nautida suure lahutusvõimega tihendamata video- ja helisisu. USB-ühendused võimaldavad ülikiiret andmevahetust, olles samal ajal üleilmselt ühendatud. Olenemata sellest, millist allikat te kasutate, võite olla kindel, et see Philipsi kuvar tagab selle, et teie investeering ei ole niipea maha visatud!
Uutel Philipsi ekraanidel on ülikitsad raamid, tänu millele on tagatud tähelepanu minimaalne kõrvalejuhtimine ja maksimaalne vaatamissuurus. Ülikitsa raamiga ekraan, mis sobib eriti mitme ekraaniga või mosaiikpaigutuse jaoks (nt mängu-, graafilise disaini ja professionaalsed rakendused), jätab mulje, nagu kasutaksite üht suurt ekraani.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Rysio
05/04/2018
Polska
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
wspaniałe parametry jest to dobry monitor i stylistyka też liczy polecam ten produkt.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor
hafan
30/04/2020
Česká republika
Kinnitatud ostja
Pěkný monitor za slušnou cenu
Elegantní vzhled, na úhlopříčku 27" zcela dostatečné rozlišení, pěkné podání barev s mnoha přednastavenými režimy. Možnost výškového nastavení ve značném rozsahu, možnost pootočení (zejména na 90° "na stojato"). Nízká spotřeba (šetrný režim).
Positiivsed omadused
Uvedeny ve vlastní recenzi
Negatiivsed omadused
Nešikovná (ale elegantní :) nastavovací tlačítka na monitoru
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor
Kasutamise kuupäev 2019-12-30
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor
Kasutamise kuupäev 2019-12-30
bluecoder
14/06/2018
România
Acest monitor e perfect pentru un user obisnuit
E un monitor foarte bun, sunt multumit 100% de el. E foarte configurabil. Are senzor de apropiere si daca nu esti in raza acestui senzor monitorul isi diminueaza consumul de energie la un minim. Daca nu te afli in fata monitorului ceva vreme acesta face display-ul blank. Cand nu primeste semnal video intra in modul cu cel mai redus consum de energie cred ca sub 1W. Culorile sunt foarte vii si videoclipurile fullhd sunt o adevarata incantare.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor
EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Kiirlaadimine kooskõlas USB BC 1.2 standardiga
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga