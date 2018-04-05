SmartConnect DisplayPort-, HDMI- ja VGA-ühendustega

Ühendusviiside ülekülluse tõttu on need Philipsi ekraanid varustatud mitme ühendusvõimalusega, nt VGA, Display Port, universaalne HDMI-pesa, mis võimaldavad teil nautida suure lahutusvõimega tihendamata video- ja helisisu. USB-ühendused võimaldavad ülikiiret andmevahetust, olles samal ajal üleilmselt ühendatud. Olenemata sellest, millist allikat te kasutate, võite olla kindel, et see Philipsi kuvar tagab selle, et teie investeering ei ole niipea maha visatud!