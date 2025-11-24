  • 30-päevane tagastusõigus

  •  Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

  •  E-pood

Otsisõnad

Mees, kes hoiab last, mopib eredas valguses puidust põrandat
19 arvustust

Philips OneUp 5000 seeria

Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!

Soovituslik jaemüügi hind

Seda toodet ei ole enam turul
Vaata kõiki tooteid
Lähivõte sinisest mopist, millega puhastatakse

Philips OneUp elektriline mopp

Saa puhtamad põrandad lühema ajaga ja jäta hüvasti traditsiooniliste, mustust laiali ajavate põrandamoppidega. Naudi kiiremat ja lihtsamat puhastamist Philipsi OneUp 3000 ja 5000 elektriliste moppidega.

Philips OneUp elektriline mopp

Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!

Naudi puhtamat, kiiremat ja hügieenilisemat viisi igapäevase mustuse eemaldamiseks põrandalt. Philips OneUp elektriline mopp ühendab lihtsa puhastamise tipptasemel tehnoloogiaga.

2024_FC_5113_kitt_packaging_content 5000 series, Kitt, e,mop, electric mop 5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

Philips OneUp tehnoloogia jõud

Puhasta alati puhta veega

Meie täiustatud süsteem kasutab puhastamiseks ainult puhast vett, imedes samal ajal musta vee eraldi paaki ning tagades laitmatult puhtad põrandad ilma mustust või jääke jätmata.

Pingutuseta puhastamine

2x kiirem põrandapesu võrreldes traditsioonilise mopiga

Naudi lihtsat põrandapuhastamist ilma ebamugavate sammudeta nagu ämbri kandmine, musta mopi väänamine või loputamine. Philips OneUp elektriline mopp lihtsustab igat sammu.

Tõeliselt puhas tulemus

Kaks korda puhtamad põrandad¹

OneUp võitleb rasva, plekkide, kleepuva mustuse ja peene tolmuga, muutes igapäevase põranda puhastamise kiireks ja lihtsaks. Kasuta Philips OneUp elektrilist moppi ja naudi laitmatult puhtaid põrandaid ilma jääkide ja triipudeta ning kuni 99,9% bakterite eemaldamist³.

User guide Product sheet
5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

Põhjalikuks puhastamiseks ja igapäevase mustuse eemaldamiseks.

Eemaldab põrandalt rasva, plekid, kleepuva mustuse, peentolmu ja igapäevase mustuse, tagades läikiva põranda ilma jääkide ja triipudeta ning kõrvaldades kuni 99,9% bakteritest*

5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

Muretu puhastuskogemus algusest lõpuni

Nautige muretut põrandapuhastust ilma ämbrite, väljaväänamise või loputamiseta. Philips OneUpi elektriline mopp muudab kõik lihtsamaks.

OneUp-tehnoloogia

Patenditud OneUp-tehnoloogia pumpab põrandale puhast vett ja imeb vaikselt musta vee ära, tagades tõhusa elektrilise mopipesukogemuse.

5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

Puhas ja must vesi alati eraldatud

Tänu integreeritud veepaakidele hoitakse puhast ja musta vett alati lahus. Paake on lihtne täita ja tühjendada ilma käsi määrimata.

5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

360° pööratav hing maksimaalse ulatuse jaoks

Tänu 360° pööratavale hingele saate hõlpsalt puhastada raskesti ligipääsetavaid nurki ja madala mööbli alt.

Sinine mopp, millega puhastatakse puitpõrandat

Optimaalne põrandakatvus

Ühe veepaagiga saab puhastada 50 m², mistõttu sobib see mopp ideaalselt kuni 125 m² korterisse. Täislaetud akuga saab töötada kuni 70 minutit.

Puhastusvahendite võrdlus

Juhtmeta ja lihtne kasutada kõikjal kodus

Liikuge vabalt, ilma tülikate juhtmeteta. See liigub täpselt nagu tavamopp, aga ilma ämbrita.

Käsi, mis hoiab sinist veepaaki

Elektrilise mopiga kasutad kuni 90% vähem vett

Philips OneUp elektriline mopp säästab vett

Philips OneUp elektriline mopp 5000 aitab Sul oma kodu lihtsalt puhastada ja teha keskkonnateadlikke valikuid. Tõhus puhastamine: kasuta kuni 90% vähem vett võrreldes traditsioonilise mopiga.

Arvustused

Klienditeenindus ja tugi

Saage oma tootega abi – leidke juhendeid, vaadake parimaid nõuandeid ja nippe ning tehke probleemide veaotsing

CustomerSupport

Tugiteenuse kodulehekülg

Leidke kõik tugiteenuste teemad ja palju muud

MagnifyingGlass

Leidke oma toode

Otsige mudelinumbri järgi ja leidke tooteinfo

Lugege lisaks

Võrdle
Philips OneUp 5000 seeria
Philips OneUp 5000 seeria
** Visuaalselt puhas: puhastatud pinna läike mõõtmine, testitud vedelikega, võrdluses käsimoppidega.
*** Mõõdetud võrdluses käsimopiga mitteimaval põrandal vastavalt standardile IEC 60335-2-2 kohandatud tingimustes.
**** Testitud konkreetsel testpinnal E. coli ja S. aureus proovidega, kasutades ainult vett.
***** Põhineb 125 m² suurusel majapidamisel.

Telli meie uudiskiri
* Selle välja täitmine on nõutud

Eksklusiivsed kampaaniad ja kupongid

Tooteesitlused

Nõuanded ja nipid

* Selle välja täitmine on nõutud

*
Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!
Mida see tähendab?
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kõik õigused reserveeritud.

Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.