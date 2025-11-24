Kaks korda puhtamad põrandad¹

OneUp võitleb rasva, plekkide, kleepuva mustuse ja peene tolmuga, muutes igapäevase põranda puhastamise kiireks ja lihtsaks. Kasuta Philips OneUp elektrilist moppi ja naudi laitmatult puhtaid põrandaid ilma jääkide ja triipudeta ning kuni 99,9% bakterite eemaldamist³.