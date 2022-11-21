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Tõeliselt kaasahaarav
Stiilse disainiga 24-tolline kumer E Line monitor pakub äärmiselt kaasahaaravat kogemust. Nautige teravat täis-HD pilti ja sujuvat liikumist tänu AMD FreeSynci tehnoloogiale.
E Line
24 (23,6" / 59,9 cm diagonaal)
1920 × 1080 (Full HD)
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.
HDMI-valmidusega seadmel on olemas kogu vajalik riistvara, et võtta vastu kõrglahutusega multimeediumiliidese (HDMI) signaale. HDMI-kaabel võimaldab esitada kvaliteetset digitaalvideopilti- ja -heli ühe juhtme kaudu arvutist või ükskõik mitmest AV-allikast (kaasa arvatud digiboksid, DVD-mängijad ja AV-vastuvõtjad ja videokaamerad).
Sellel uuel Philipsi mängude jaoks mõeldud ekraanil on OSD-kiirnupp, mis on mängurite jaoks peenhäälestatud, pakkudes teile arvukaid võimalusi. FPS-režiim (Esimeses isikus tulistamine) muudab mustad värvid mängudes paremaks, võimaldades teil näha pimedates alades musti objekte. Rallirežiim kohandab ekraani kiireima reaktsiooniaja, kõrge värviedastuse ja kujundite reguleerimise abil. RTS-režiimil (reaalaja strateegia) on spetsiaalne SmartFrame-režiim, mis võimaldab konkreetse piirkonna esile tõsta ning kohandada suurust ja kujundeid. Mängija 1 ja Mängija 2 abil saate salvestada oma personaalsed kohandatud seadistused eri mängude jaoks – see tagab mängimisel parima tulemuse.
4.8
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Ab 1953
21/11/2022
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy
Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca
Positiivsed omadused
Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Andre61
07/11/2021
Polska
super
rok temu kupiłem i teraz daję recenzję. Jest tylko jedna - super, Nic się nie dzieje, kolory, idealne, zakrzywiony ekran nie wpływa negatywnie na prace w exel, word, itp.(czego się obawiałem) natomiast daje wspaniale odczucia przy oglądaniu filmików czy też filmów
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2021-05-07
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2021-05-07
Кралимарко
07/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Продуктите който използвам
Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти
Positiivsed omadused
Качество цена
Negatiivsed omadused
Обемността на някой от продуктите
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Radius of the arc of the display curvature in mm
Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult HDMI-sisendi puhul.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931
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Monitor võib pildil näidatust erineda.