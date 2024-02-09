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Piire ületavalt hele ja selge pilt
Philipsi V Line laia pildiga monitor pakub piire ületavat kvaliteeti ning suurepärast väärtust tänu põhilistele funktsioonidele. Adaptive-Sync tagab sujuva video esitamise. Peegeldusvastane pilt, LowBlue režiim ja võbelemisvastane tehnoloogia vähendavad silmade koormust.
V Line
24 (23,8" / 60,5 cm diagonaal)
1920 × 1080 (Full HD)
Monitori on sisse ehitatud üks paar kvaliteetseid stereokõlareid. Sõltuvalt mudelist ja disainist võivad need olla nähtavalt ette suunatud või nähtamatult alla suunatud, üles või taha suunatud jne.
HDMI-valmidusega seadmel on olemas kogu vajalik riistvara, et võtta vastu kõrglahutusega multimeediumiliidese (HDMI) signaale. HDMI-kaabel võimaldab esitada kvaliteetset digitaalvideopilti- ja -heli ühe juhtme kaudu arvutist või ükskõik mitmest AV-allikast (kaasa arvatud digiboksid, DVD-mängijad ja AV-vastuvõtjad ja videokaamerad).
4.3
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
J2024
09/02/2024
Slovensko
Kinnitatud ostja
Spĺňa moje požiadavky...
Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 221V8A LCD monitor
Kasutamise kuupäev 2024-01-09
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 221V8A LCD monitor
Kasutamise kuupäev 2024-01-09
Richard_en
06/05/2025
Україна
Хороші кольори
Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.
See arvustus tehti tootele 242V8A РК-монітор
Kasutamise kuupäev 2023-05-06
See arvustus tehti tootele 242V8A РК-монітор
Kasutamise kuupäev 2023-05-06
Георгій
09/08/2021
Україна
Kinnitatud ostja
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.
Positiivsed omadused
Бюджетный, 75 гц, звук.
Negatiivsed omadused
Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 242V8A РК-монітор
Kasutamise kuupäev 2021-02-09
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 242V8A РК-монітор
Kasutamise kuupäev 2021-02-09
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
Monitor võib pildil näidatust erineda.