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24E1N1100A/01
Stiilne töö
Nautige Full HD tootlikkust. Sellel kuvaril on töökohal vajalikud funktsioonid, näiteks silmi kaitsev LowBlue-režiim, kvaliteetse pildi tagav laia vaatenurgaga IPS LED-tehnoloogia ja terava pildi jaoks 1 ms MPRT.
1000 seeria
24 (23.8" / 60.5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Mängite pingelisi võistlusmänge. Vajate viivituseta ja ülisujuva pildiga kuvarit. See Philipsi kuvar joonistab ekraanipildi ümber kuni 120 korda sekundis, olles tavalisest kuvarist märgatavalt kiirem. Väiksema kaadrisageduse korral võivad vaenlased näida ekraanil ühest kohast teise hüppavat, mistõttu on neid raske tabada. 120Hz kaadrisagedusega näete ekraanil ka neid olulisi puuduvaid kaadreid, mis kuvavad vaenlase liikumist ülisujuvalt, et saaksite neid hõlpsasti sihtida. Ülimadala sisendviivituse ja ekraanirebenditeta Philipsi kuvar on teie täiuslik mängupartner.
IPS-ekraanides kasutatakse täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades ekraani vaadata peaaegu iga nurga alt. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest pakuvad IPS-ekraanid erakordselt teravat ja erksate värvidega pilti, mistõttu sobivad need suurepäraselt nii fotode vaatamiseks, filmide vaatamiseks ja veebisirvimiseks kui ka professionaalseteks rakendusteks, mis nõuavad alati täpset värviedastust ja ühtlast heledust.
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid pakuvad head kvaliteeti, kuid teie ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud Full HD 1920 x 1080 eraldusvõime. Full HD teravad detailid koos suure heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega tagavad elutruu pildi.
5.0
5-st
2
Auhinnad
April248
18/05/2026
România
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Perfect pentru nevoile mele!
Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.
See arvustus tehti tootele Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Kasutamise kuupäev 2026-05-18
See arvustus tehti tootele Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Kasutamise kuupäev 2026-05-18
JáraLee
14/05/2026
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Výrobek má všechny skvělé funkce
Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.
See arvustus tehti tootele Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Kasutamise kuupäev 2026-04-28
See arvustus tehti tootele Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Kasutamise kuupäev 2026-04-28
DCI-P3 katvus põhineb standardil CIE1976, sRGB ala standardil CIE1931 ning NTSC ala ja Adobe RGB ala standardil CIE1976.
Parima väljundjõudluse tagamiseks veenduge alati, et teie graafikakaart suudaks kasutada selle Philipsi kuvari maksimaalset eraldusvõimet ja värskendussagedust.
Reaktsiooniaja väärtus on võrdne SmartResponse'i väärtusega
MPRT reguleerib hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa heledust MPRT sisselülitamise ajal reguleerida. Liikumishägususe vähendamiseks vilgub LED-taustvalgus sünkroonselt ekraani värskendamisega, mis võib põhjustada märgatavaid heleduse muutusi.
MPRT on mängimiseks optimeeritud režiim. MPRT sisselülitamine võib põhjustada ekraani märgatavat värelemist. Kui te mängufunktsiooni ei kasuta, on soovitatav see välja lülitada.
Selles teabelehes loetletud tooted ja tarvikud võivad riigiti ja piirkonniti erineda.
Kuvar võib funktsioone illustreerivatel piltidel näidatust erineda.