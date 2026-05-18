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MonitorFull HD LCD-kuvar

24E1N1100A/01

5

| (2) Auhinnad

Stiilne töö

Nautige Full HD tootlikkust. Sellel kuvaril on töökohal vajalikud funktsioonid, näiteks silmi kaitsev LowBlue-režiim, kvaliteetse pildi tagav laia vaatenurgaga IPS LED-tehnoloogia ja terava pildi jaoks 1 ms MPRT.

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Stiilne töö

  • 1000 seeria

  • 24 (23.8" / 60.5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

120Hz värskendussagedus ülisujuva ja särava pildi jaoks

120Hz värskendussagedus ülisujuva ja särava pildi jaoks

Mängite pingelisi võistlusmänge. Vajate viivituseta ja ülisujuva pildiga kuvarit. See Philipsi kuvar joonistab ekraanipildi ümber kuni 120 korda sekundis, olles tavalisest kuvarist märgatavalt kiirem. Väiksema kaadrisageduse korral võivad vaenlased näida ekraanil ühest kohast teise hüppavat, mistõttu on neid raske tabada. 120Hz kaadrisagedusega näete ekraanil ka neid olulisi puuduvaid kaadreid, mis kuvavad vaenlase liikumist ülisujuvalt, et saaksite neid hõlpsasti sihtida. Ülimadala sisendviivituse ja ekraanirebenditeta Philipsi kuvar on teie täiuslik mängupartner.

Laia vaatenurgaga IPS LED-tehnoloogia pildi- ja värvitäpsuse tagamiseks

Laia vaatenurgaga IPS LED-tehnoloogia pildi- ja värvitäpsuse tagamiseks

IPS-ekraanides kasutatakse täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades ekraani vaadata peaaegu iga nurga alt. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest pakuvad IPS-ekraanid erakordselt teravat ja erksate värvidega pilti, mistõttu sobivad need suurepäraselt nii fotode vaatamiseks, filmide vaatamiseks ja veebisirvimiseks kui ka professionaalseteks rakendusteks, mis nõuavad alati täpset värviedastust ja ühtlast heledust.

16:9 Full HD ekraan teravate ja detailsete piltide jaoks

16:9 Full HD ekraan teravate ja detailsete piltide jaoks

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid pakuvad head kvaliteeti, kuid teie ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud Full HD 1920 x 1080 eraldusvõime. Full HD teravad detailid koos suure heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega tagavad elutruu pildi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

4
3
2
1

18/05/2026

România

România

Kinnitatud ostja

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

See arvustus tehti tootele Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Kasutamise kuupäev 2026-05-18

See arvustus tehti tootele Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Kasutamise kuupäev 2026-05-18

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

See arvustus tehti tootele Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Kasutamise kuupäev 2026-04-28

See arvustus tehti tootele Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Kasutamise kuupäev 2026-04-28

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. DCI-P3 katvus põhineb standardil CIE1976, sRGB ala standardil CIE1931 ning NTSC ala ja Adobe RGB ala standardil CIE1976.

  2. Parima väljundjõudluse tagamiseks veenduge alati, et teie graafikakaart suudaks kasutada selle Philipsi kuvari maksimaalset eraldusvõimet ja värskendussagedust.

  3. Reaktsiooniaja väärtus on võrdne SmartResponse'i väärtusega

  4. MPRT reguleerib hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa heledust MPRT sisselülitamise ajal reguleerida. Liikumishägususe vähendamiseks vilgub LED-taustvalgus sünkroonselt ekraani värskendamisega, mis võib põhjustada märgatavaid heleduse muutusi.

  5. MPRT on mängimiseks optimeeritud režiim. MPRT sisselülitamine võib põhjustada ekraani märgatavat värelemist. Kui te mängufunktsiooni ei kasuta, on soovitatav see välja lülitada.

  6. Selles teabelehes loetletud tooted ja tarvikud võivad riigiti ja piirkonniti erineda.

  7. Kuvar võib funktsioone illustreerivatel piltidel näidatust erineda.