165Hz värskendussagedus ülimalt sujuva ja särava pildi jaoks

Mängite tempokaid ja võistluslikke mänge. Vajate viivituseta ja ülimalt sujuva pildiga kuvarit. See Philipsi kuvar värskendab ekraanipilti kuni 165 korda sekundis, mis on tavalisest kuvarist oluliselt kiirem. Väiksema kaadrisageduse korral võivad vaenlased näida ekraanil ühest kohast teise hüppavat, mistõttu on neid raske tabada. 165Hz kaadrisagedusega näete ekraanil ka neid olulisi vahepealseid kaadreid, mis kuvavad vaenlase liikumist ülimalt sujuvalt, et saaksite hõlpsalt sihtida. Ülimadala sisendviivituse ja pildi rebenemise puudumisega on see Philipsi kuvar teie ideaalne mängupartner.