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24M2N3200S/01
Laiendage oma mänguhorisonti
See kiire IPS-monitor võimaldab mängida ülima täpsuse ja kiirusega sagedusel 180 Hz. Tänu garanteeritult teravale HDR-kvaliteedis pildile ja Full HD eraldusvõimele pakub see monitor suurepärast kõikehõlmavat mängukogemust.
Evnia 3000
24 (23,8" / 60,5 cm diagonaal)
1920 × 1080 (Full HD)
Kui teile meeldib mängida ja võistelda, vajate ekraani, mis ei hanguks ja oleks eriti sujuva pildiga. See ekraan loob ekraanipilti kiirusega kuni 180 korda sekundis, mis on tavalisest ekraanist oluliselt tõhusam. Väiksem kaadrisagedus paneb tegelased ühest kohast teise „hüppama“, muutes nad raskesti tabatavaks. 180 Hz kaadrisagedus loob aga pildi, mille abil saate jälgida vaenlaste liikumist eriti sujuvalt, mis muudab ka nende tabamise kergemaks. Tänu üliväikesele sisendviivitusele ja katkematule pildile on see Philipsi ekraan ideaalne mängupartner.
Sisendviivitus on ajavahemik ühendatud seadmega toimingu tegemise ja selle tulemuse ekraanil nägemise vahel. Väike sisendviivitus lühendab aega seadmes käsu sisestamisest selle monitoril kuvamiseni, parandades oluliselt kiiret reageerimist nõudvate videomängude mängimist. See on eriti tähtis neile, kes mängivad kiire tempoga võistlusmänge.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
4.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
CarcotasSef
15/01/2025
România
Excelent la pretul care il are
Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.
Positiivsed omadused
Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.
Negatiivsed omadused
Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Kasutamise kuupäev 2023-12-15
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Kasutamise kuupäev 2023-12-15
Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.
Vastuse aja väärtus on võrdne SmartResponse'iga
Smart MBR kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud Smart MBR-i korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust.
Smart MBR on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame Smart MBR välja lülitada.
Adobe RGB ja DCI-P3 katvus CIE1976 alusel, sRGB ala CIE1931 alusel, NTSC ala CIE1976 alusel.
Monitor võib pildil näidatust erineda.
Selles infolehes loetletud tooted ja tarvikud võivad riigiti ja piirkonniti erineda.