TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Energiatõhususe klassi märgis
    Toote esikülje foto
  • Põhiline kasutamise foto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Energiatõhususe klassi märgis
    Toote esikülje foto
  • Põhiline kasutamise foto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto

Fast IPS Gaming monitorFull-HD mängumonitor

24M2N3200S/01

4

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Laiendage oma mänguhorisonti

See kiire IPS-monitor võimaldab mängida ülima täpsuse ja kiirusega sagedusel 180 Hz. Tänu garanteeritult teravale HDR-kvaliteedis pildile ja Full HD eraldusvõimele pakub see monitor suurepärast kõikehõlmavat mängukogemust.

Kuva kõik eelised

Laiendage oma mänguhorisonti

  • Evnia 3000

  • 24 (23,8" / 60,5 cm diagonaal)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

180 Hz kaadrisagedus eriti sujuva ja selge pildi jaoks

180 Hz kaadrisagedus eriti sujuva ja selge pildi jaoks

Kui teile meeldib mängida ja võistelda, vajate ekraani, mis ei hanguks ja oleks eriti sujuva pildiga. See ekraan loob ekraanipilti kiirusega kuni 180 korda sekundis, mis on tavalisest ekraanist oluliselt tõhusam. Väiksem kaadrisagedus paneb tegelased ühest kohast teise „hüppama“, muutes nad raskesti tabatavaks. 180 Hz kaadrisagedus loob aga pildi, mille abil saate jälgida vaenlaste liikumist eriti sujuvalt, mis muudab ka nende tabamise kergemaks. Tänu üliväikesele sisendviivitusele ja katkematule pildile on see Philipsi ekraan ideaalne mängupartner.

Madal sisendviivitus vähendab ajaviivitust seadmete ja monitori vahel

Madal sisendviivitus vähendab ajaviivitust seadmete ja monitori vahel

Sisendviivitus on ajavahemik ühendatud seadmega toimingu tegemise ja selle tulemuse ekraanil nägemise vahel. Väike sisendviivitus lühendab aega seadmes käsu sisestamisest selle monitoril kuvamiseni, parandades oluliselt kiiret reageerimist nõudvate videomängude mängimist. See on eriti tähtis neile, kes mängivad kiire tempoga võistlusmänge.

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

15/01/2025

România

România

Excelent la pretul care il are

Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.

Positiivsed omadused

Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.

Negatiivsed omadused

Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

Kasutamise kuupäev 2023-12-15

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

Kasutamise kuupäev 2023-12-15

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.

  2. Vastuse aja väärtus on võrdne SmartResponse'iga

  3. Smart MBR kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud Smart MBR-i korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust.

  4. Smart MBR on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame Smart MBR välja lülitada.

  5. Adobe RGB ja DCI-P3 katvus CIE1976 alusel, sRGB ala CIE1931 alusel, NTSC ala CIE1976 alusel.

  6. Monitor võib pildil näidatust erineda.

  7. Selles infolehes loetletud tooted ja tarvikud võivad riigiti ja piirkonniti erineda.