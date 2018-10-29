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25M2N5200P/00
Teie mängukogemus on parim
Mängumonitor, millel on mõlema maailma parimad omadused. SmartContrast koos AMD FreeSync Premium tehnoloogia ja 280 Hz värskendussageduse kombinatsiooniga tagab sujuva ja viivitusvaba mängu ilma visuaalses pooles järeleandmisi tegemata.
Evnia 5000
25 (24,5" / 62,2 cm diagonaal)
1920 × 1080 (Full HD)
Mängimine ei peaks tähendama valikut ebaühtlase mängu või katkiste kaadrite vahel. AMD FreeSync™ Premium pakub tõsistele mängijatele sujuvat ja katkestuseta mängukogemust ja seda maksimaalsel jõudlusel. Ei mingeid kompromisse – mängige enesekindlalt ja nautige suurt värskendussagedust, väikese kaadrisageduse kompenseerimist ja minimaalset viiteaega.
Philips Evnia 280 Hz ekraan viib teie mängukogemuse uuele tasemele. Väike sisendviivitus koos muutuva värskendussageduse tehnoloogiaga annab teile kaasahaarava mängueelise. Lisaks pakub meie laia vaatenurga ja suure eraldusvõimega paneel realistlikku mängukogemust ning ületamatut värvitäpsust. Keskenduge olulisele: reguleeritav alus tagab teile väärilise mugavuse ja värelusvaba tehnoloogia muudab vaatamise silmadele meeldivaks, et saaksite tervise pärast muretsemata mängimist jätkata.
Sisendviivitus on ajavahemik ühendatud seadmega toimingu tegemise ja selle tulemuse ekraanil nägemise vahel. Väike sisendviivitus lühendab aega seadmes käsu sisestamisest selle monitoril kuvamiseni, parandades oluliselt kiiret reageerimist nõudvate videomängude mängimist. See on eriti tähtis neile, kes mängivad kiire tempoga võistlusmänge.
Arvustused
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult DP-sisendi puhul.
Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
Smart MBR kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud Smart MBR-i korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust
Smart MBR on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame Smart MBR välja lülitada.
Adobe RGB ja DCI-P3 katvus vastavalt standardile CIE1976, sRGB ala vastavalt standardile CIE1931, NTSC ala vastavalt standardile CIE1976.
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NVIDIA® G-SYNC® tugiliides: DisplayPort
Veenduge, et uuendate NVIDIA® G-SYNC® draiveri uusimale versioonile, lisateavet vaadake NVIDIA veebisaidilt: https://www.nvidia.com/
Veenduge, et teie graafikakaart toetab NVIDIA® G-SYNC® kaarti
Monitor võib pildil näidatust erineda.