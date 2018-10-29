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Gaming MonitorFull-HD mängumonitor

25M2N5200P/00

Teie mängukogemus on parim

Mängumonitor, millel on mõlema maailma parimad omadused. SmartContrast koos AMD FreeSync Premium tehnoloogia ja 280 Hz värskendussageduse kombinatsiooniga tagab sujuva ja viivitusvaba mängu ilma visuaalses pooles järeleandmisi tegemata.

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Teie mängukogemus on parim

  • Evnia 5000

  • 25 (24,5" / 62,2 cm diagonaal)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium: katkestuseta sujuv mängimine

AMD FreeSync™ Premium: katkestuseta sujuv mängimine

Mängimine ei peaks tähendama valikut ebaühtlase mängu või katkiste kaadrite vahel. AMD FreeSync™ Premium pakub tõsistele mängijatele sujuvat ja katkestuseta mängukogemust ja seda maksimaalsel jõudlusel. Ei mingeid kompromisse – mängige enesekindlalt ja nautige suurt värskendussagedust, väikese kaadrisageduse kompenseerimist ja minimaalset viiteaega.

Teedrajav 280Hz värskendussagedus sujuvaimaks mängimiseks

Teedrajav 280Hz värskendussagedus sujuvaimaks mängimiseks

Philips Evnia 280 Hz ekraan viib teie mängukogemuse uuele tasemele. Väike sisendviivitus koos muutuva värskendussageduse tehnoloogiaga annab teile kaasahaarava mängueelise. Lisaks pakub meie laia vaatenurga ja suure eraldusvõimega paneel realistlikku mängukogemust ning ületamatut värvitäpsust. Keskenduge olulisele: reguleeritav alus tagab teile väärilise mugavuse ja värelusvaba tehnoloogia muudab vaatamise silmadele meeldivaks, et saaksite tervise pärast muretsemata mängimist jätkata.

Madal sisendviivitus vähendab ajaviivitust seadmete ja monitori vahel

Madal sisendviivitus vähendab ajaviivitust seadmete ja monitori vahel

Sisendviivitus on ajavahemik ühendatud seadmega toimingu tegemise ja selle tulemuse ekraanil nägemise vahel. Väike sisendviivitus lühendab aega seadmes käsu sisestamisest selle monitoril kuvamiseni, parandades oluliselt kiiret reageerimist nõudvate videomängude mängimist. See on eriti tähtis neile, kes mängivad kiire tempoga võistlusmänge.

Tehnilised andmed

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  • Varajane juurdepääs müügile.
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Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult DP-sisendi puhul.

  3. Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.

  4. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  5. Smart MBR kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud Smart MBR-i korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust

  6. Smart MBR on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame Smart MBR välja lülitada.

  7. Adobe RGB ja DCI-P3 katvus vastavalt standardile CIE1976, sRGB ala vastavalt standardile CIE1931, NTSC ala vastavalt standardile CIE1976.

  8. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kõik õigused kaitstud. AMD, AMD noolega logo, AMD FreeSync™ ja nende kombinatsioonid on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärgid. Teised selles kirjutises kasutatud toote nimed on välja toodud üksnes informatiivsel eesmärgil ja võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.

  9. NVIDIA® G-SYNC® tugiliides: DisplayPort

  10. Veenduge, et uuendate NVIDIA® G-SYNC® draiveri uusimale versioonile, lisateavet vaadake NVIDIA veebisaidilt: https://www.nvidia.com/

  11. Veenduge, et teie graafikakaart toetab NVIDIA® G-SYNC® kaarti

  12. Monitor võib pildil näidatust erineda.