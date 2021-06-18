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Tõeliselt kaasahaarav
Stiilse disainiga 27-tolline kumer E Line monitor pakub äärmiselt kaasahaaravat kogemust. Nautige teravat täis-HD pilti ja sujuvat liikumist tänu AMD FreeSynci tehnoloogiale.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 × 1080 (Full HD)
Sellel uuel Philipsi mängude jaoks mõeldud ekraanil on OSD-kiirnupp, mis on mängurite jaoks peenhäälestatud, pakkudes teile arvukaid võimalusi. FPS-režiim (Esimeses isikus tulistamine) muudab mustad värvid mängudes paremaks, võimaldades teil näha pimedates alades musti objekte. Rallirežiim kohandab ekraani kiireima reaktsiooniaja, kõrge värviedastuse ja kujundite reguleerimise abil. RTS-režiimil (reaalaja strateegia) on spetsiaalne SmartFrame-režiim, mis võimaldab konkreetse piirkonna esile tõsta ning kohandada suurust ja kujundeid. Mängija 1 ja Mängija 2 abil saate salvestada oma personaalsed kohandatud seadistused eri mängude jaoks – see tagab mängimisel parima tulemuse.
Lauamonitorid pakuvad isiklikku kasutajakogemust, milleks kumer kuju täiuslikult sobib. Kumer ekraan tagab meeldiva ja peene kaasahaarava efekti, mis võimaldab teil laua taga istudes tegevuse keskpunktis olla.
LED-taustvalgusega kuvarite puhul kasutatava heleduse reguleerimise viisi tõttu näevad osa kasutajatest ekraanil võbelust, mis väsitab silmi. Philipsi tehnoloogia Flicker-Free võtab heleduse reguleerimiseks kasutusele uue lahenduse, mis vähendab võbelust ja muudab vaatamise mugavamaks.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Geta04
18/06/2021
România
Wow!
Pot spune ca este monitorul ideal. Modelul curbat conferă un aspect spectaculos, iar imaginile transpuse pe acesta sunt foarte luminoase. Are culori calde si foarte vii. Nu este deranjat la ochii si iti poti seta lumina cum doresti. Sunetul redat pe acesta este excelent, ocupa putin loc datorită curburii si este ideal in orice casa. Il folosesc de ceva timp si il recomand tuturor celor care vor sa isi schimbe monitorul. Recenzie din Campania Philips
Positiivsed omadused
Luminos
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat
Kasutamise kuupäev 2020-05-18
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat
Kasutamise kuupäev 2020-05-18
Radius of the arc of the display curvature in mm
Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult HDMI-sisendi puhul.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931
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Monitor võib pildil näidatust erineda.