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Täis-HD kumer LCD-monitor

271E1CA/00

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Tõeliselt kaasahaarav

Stiilse disainiga 27-tolline kumer E Line monitor pakub äärmiselt kaasahaaravat kogemust. Nautige teravat täis-HD pilti ja sujuvat liikumist tänu AMD FreeSynci tehnoloogiale.

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Tõeliselt kaasahaarav

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

SmartImage mängurežiim on mänguhuviliste jaoks optimeeritud

Sellel uuel Philipsi mängude jaoks mõeldud ekraanil on OSD-kiirnupp, mis on mängurite jaoks peenhäälestatud, pakkudes teile arvukaid võimalusi. FPS-režiim (Esimeses isikus tulistamine) muudab mustad värvid mängudes paremaks, võimaldades teil näha pimedates alades musti objekte. Rallirežiim kohandab ekraani kiireima reaktsiooniaja, kõrge värviedastuse ja kujundite reguleerimise abil. RTS-režiimil (reaalaja strateegia) on spetsiaalne SmartFrame-režiim, mis võimaldab konkreetse piirkonna esile tõsta ning kohandada suurust ja kujundeid. Mängija 1 ja Mängija 2 abil saate salvestada oma personaalsed kohandatud seadistused eri mängude jaoks – see tagab mängimisel parima tulemuse.

Kumera kujuga ekraan kaasahaaravamaks kogemuseks

Lauamonitorid pakuvad isiklikku kasutajakogemust, milleks kumer kuju täiuslikult sobib. Kumer ekraan tagab meeldiva ja peene kaasahaarava efekti, mis võimaldab teil laua taga istudes tegevuse keskpunktis olla.

Tänu võbelust ärahoidvale tehnoloogiale väsitab vähem silmi

LED-taustvalgusega kuvarite puhul kasutatava heleduse reguleerimise viisi tõttu näevad osa kasutajatest ekraanil võbelust, mis väsitab silmi. Philipsi tehnoloogia Flicker-Free võtab heleduse reguleerimiseks kasutusele uue lahenduse, mis vähendab võbelust ja muudab vaatamise mugavamaks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

18/06/2021

România

România

Wow!

Pot spune ca este monitorul ideal. Modelul curbat conferă un aspect spectaculos, iar imaginile transpuse pe acesta sunt foarte luminoase. Are culori calde si foarte vii. Nu este deranjat la ochii si iti poti seta lumina cum doresti. Sunetul redat pe acesta este excelent, ocupa putin loc datorită curburii si este ideal in orice casa. Il folosesc de ceva timp si il recomand tuturor celor care vor sa isi schimbe monitorul. Recenzie din Campania Philips

Positiivsed omadused

Luminos

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat

Kasutamise kuupäev 2020-05-18

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat

Kasutamise kuupäev 2020-05-18

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Lahtiütlused

  1. Radius of the arc of the display curvature in mm

  2. Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult HDMI-sisendi puhul.

  3. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  4. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  5. sRGB ala vastavalt standardile CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kõik õigused kaitstud. AMD, AMD noolega logo, AMD FreeSync™ ja nende kombinatsioonid on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärgid. Teised selles kirjutises kasutatud toote nimed on välja toodud üksnes informatiivsel eesmärgil ja võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.

  7. Monitor võib pildil näidatust erineda.