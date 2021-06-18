SmartImage mängurežiim on mänguhuviliste jaoks optimeeritud

Sellel uuel Philipsi mängude jaoks mõeldud ekraanil on OSD-kiirnupp, mis on mängurite jaoks peenhäälestatud, pakkudes teile arvukaid võimalusi. FPS-režiim (Esimeses isikus tulistamine) muudab mustad värvid mängudes paremaks, võimaldades teil näha pimedates alades musti objekte. Rallirežiim kohandab ekraani kiireima reaktsiooniaja, kõrge värviedastuse ja kujundite reguleerimise abil. RTS-režiimil (reaalaja strateegia) on spetsiaalne SmartFrame-režiim, mis võimaldab konkreetse piirkonna esile tõsta ning kohandada suurust ja kujundeid. Mängija 1 ja Mängija 2 abil saate salvestada oma personaalsed kohandatud seadistused eri mängude jaoks – see tagab mängimisel parima tulemuse.