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  • Tõeliselt kaasahaarav

Täis-HD kumer LCD-monitor

271E1SCA/00

4.8

| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Tõeliselt kaasahaarav

Stiilse disainiga 27-tolline kumer E Line monitor pakub äärmiselt kaasahaaravat kogemust. Nautige teravat täis-HD pilti ja sujuvat liikumist tänu AMD FreeSynci tehnoloogiale.

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Tõeliselt kaasahaarav

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.

Sisseehitatud stereokõlarid multimeediumisisu jaoks

Monitori on sisse ehitatud üks paar kvaliteetseid stereokõlareid. Sõltuvalt mudelist ja disainist võivad need olla nähtavalt ette suunatud või nähtamatult alla suunatud, üles või taha suunatud jne.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

21/11/2022

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy

Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca

Positiivsed omadused

Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2022-07-21

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2022-07-21

07/11/2021

Polska

Polska

super

rok temu kupiłem i teraz daję recenzję. Jest tylko jedna - super, Nic się nie dzieje, kolory, idealne, zakrzywiony ekran nie wpływa negatywnie na prace w exel, word, itp.(czego się obawiałem) natomiast daje wspaniale odczucia przy oglądaniu filmików czy też filmów

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2021-05-07

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2021-05-07

07/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Продуктите който използвам

Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти

Positiivsed omadused

Качество цена

Negatiivsed omadused

Обемността на някой от продуктите

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2021-09-07

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2021-09-07

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Radius of the arc of the display curvature in mm

  2. Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult HDMI-sisendi puhul.

  3. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  4. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  5. sRGB ala vastavalt standardile CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kõik õigused kaitstud. AMD, AMD noolega logo, AMD FreeSync™ ja nende kombinatsioonid on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärgid. Teised selles kirjutises kasutatud toote nimed on välja toodud üksnes informatiivsel eesmärgil ja võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.

  7. Monitor võib pildil näidatust erineda.