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Stiilne 27-tolline E Line monitor tagab teie tööruumi jaoks suurepärase pildi. Nautige kristallselget täis-HD pilti ja sujuvat liikumist tänu AMD FreeSynci tehnoloogiale.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 × 1080 (Full HD)
IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.
Philipsi LED-taustvalgusega ekraanides ei ole elavhõbedat - ühte kõige mürgisemat looduses esinevat ainet, mis mõjutab inimesi ja loomi. See võimaldab pilti kuvada keskkonnasõbralikult kogu toote eluea vältel alates tootmisest kuni selle kasutusest kõrvaldamiseni välja.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
razidd
31/10/2019
Україна
Качественный надёжный
Очень понравился отличный монитор за свои деньги есть все выходы VGA HDMI DVI-D ips матрица быстрый отклик(1мск) аудио выход!!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 271E1SD РК-монітор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 271E1SD РК-монітор
CsepiMeli
18/10/2019
Magyarország
Csúcsminőség
Éles kép, helytakarékos, formás, jó megjelenés, éles kép
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 271E1SD LCD monitor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 271E1SD LCD monitor
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult HDMI-sisendi puhul.
NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931
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Monitor võib pildil näidatust erineda.