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272E1SA/00
Lihtsalt vapustav
Stiilne 27-tolline E Line monitor tagab teie tööruumi jaoks suurepärase pildi. Nautige kristallselget täis-HD pilti ja sujuvat liikumist tänu AMD FreeSynci tehnoloogiale.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 × 1080 (Full HD)
Mängides ei tohiks mäng kinni kiiluda, pilt ebaühtlane olla või kaadrid katkeda. Uue Philipsi monitoriga ei pea see nii olema. AMD FreeSync™-i tehnoloogia, sujuvalt kiire värskendamine ja eriti kiire reaktsiooniaeg tagavad sujuva artefaktideta toimimise peaaegu igal kaadrisagedusel.
SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.
IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.
Arvustused
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.
NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931
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Monitor võib pildil näidatust erineda.