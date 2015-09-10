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Tootmine lõpetatud
272G5DYEB/00
G Line
144 Hz
27" (68,6 cm)
NVIDIA G-SYNC™ on uudne ekraanitehnoloogia, mis tagab enneolematult sujuva ja kiire mänguelamuse. G-SYNC™-i murranguline jõudlus saavutatakse ekraani värskendussageduste ja GeForce GTX-iga varustatud arvuti graafikaprotsessori sünkroonimise teel, mis kõrvaldab ekraani kärisemise ning vähendab pildi katkemist ja sisendi viivitust. Tulemus: stseenid ilmuvad viivitamata, esemed tunduvad teravamad ja mängimine on ülimalt sujuv, tagades teile hämmastava visuaalse kogemuse ja arvestatava konkurentsieelise.
Teile meeldib mängida kirglikult ja teistega võistelda. Vajate ekraani, mis on viivitusevaba ja eriti sujuvate kujunditega. See Philipsi ekraan taastab ekraanipildi kiirusega kuni 144 korda sekundis, olles nii 2,4 korda tavalisest ekraanist kiirem. Tänu väiksemale kaadrisagedusele saate panna vastased ekraanil ühest kohast teise hüppama, muutes nad nii raskesti tabatavaks. 144 Hz kaadrisagedus tagab selle, et ekraanil oleksid elutähtsad puuduvad kujundid, mis aitavad kujutada vaenlaste liikumist eriti sujuvalt, võimaldades teil neid nii kergesti tabada. Ülimadal ekraanisisendi viivitus ja ekraani mitterebenemine. See Philipsi ekraan on ideaalne mängukaaslane.
SmartResponse on Philipsi eksklusiivne overdrive'i tehnoloogia, mis sisse lülitamisel kohandab automaatselt reaktsiooniaega konkreetsete rakenduste vajadustele - näiteks mängud ja filmid vajavad kiiremat reaktsiooniaega, et pakkuda värina- ja viivitusevaba ning varikujutisteta pilti.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Fankman
10/09/2015
Polska
Super !!
Super monitorek polecam każdemu !! 144 Hz i G-sync robią miód w moim cs go i mmo tylko szkoda że posiada 2k.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™
Veenduge, et teie arvuti operatsioonisüsteem on Windows 7 või kõrgem, graafikakaart on NVidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU või kõrgem ja sellel on värskeim draiver.
G-Sync-, ULMB- ja 3D-vaate režiim eksisteerivad samal ajal sõltumatult. Kui üks režiimidest on aktiveeritud, tuleb teised kaks režiimi välja lülitada.
ULMB on aktiveeritud sagedusel 85 Hz, 100 Hz ja 120 Hz. 3D-vaade on aktiiveeritud sagedusel 100 Hz ja 120 Hz.
NVIDIA Graphics ja DisplayPort ühendus on vajalik G-SYNC™ ühenduvuse jaoks, täpsema teabe saamiseks vaadake palun www.geforce.com/g-sync
Kui teil on küsimusi 144 Hz värskenduskiirues kohta, võtke ühendust oma graafikakaardi müüjaga.
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