144 Hz värskendussagedus, et kujundid oleksid eriti sujuvad ja selged

Teile meeldib mängida kirglikult ja teistega võistelda. Vajate ekraani, mis on viivitusevaba ja eriti sujuvate kujunditega. See Philipsi ekraan taastab ekraanipildi kiirusega kuni 144 korda sekundis, olles nii 2,4 korda tavalisest ekraanist kiirem. Tänu väiksemale kaadrisagedusele saate panna vastased ekraanil ühest kohast teise hüppama, muutes nad nii raskesti tabatavaks. 144 Hz kaadrisagedus tagab selle, et ekraanil oleksid elutähtsad puuduvad kujundid, mis aitavad kujutada vaenlaste liikumist eriti sujuvalt, võimaldades teil neid nii kergesti tabada. Ülimadal ekraanisisendi viivitus ja ekraani mitterebenemine. See Philipsi ekraan on ideaalne mängukaaslane.